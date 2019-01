São José dos Pinhais abre inscrições para oficinas culturais gratuitas em fevereiro

Ascom/PMSJP

Em fevereiro, a Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais abrirá as inscrições para os cursos gratuitos de musicalização na Usina da Música, e também de teatro, dança, pintura em tela e HQ/Mangá na Escola da Cultura. Os interessados devem realizar a inscrição através do Portal da Prefeitura, no qual será disponibilizado um link para o candidato selecionar a oficina desejada.

Aproximadamente, 1.300 vagas serão disponibilizadas para a comunidade. “Oportunizar oficinas culturais para a comunidade é uma maneira de incentivar nossos munícipes a terem qualidade de vida e bem-estar, além de formarmos cidadãos culturalmente antenado”, comenta o secretário de cultura, professor Imar Augusto.

Mais informações (41) 3381-5907.

Confira as datas das inscrições:

Oficinas de música serão no dia 05/02/2019

Oficinas de teatro, dança, pintura em tela e HQ/Mangá serão no dia 12/02/2019.

As vagas disponíveis são para os seguintes cursos:

Dia 05/02:

Instrumentos de Sopro (Trompete, Trombone, Trompa, FlugelHorn, Euphonio, Tuba) – Banda Marcial

Instrumentos de Percussão – Banda Marcial

Violino

Viola de Arco

Violoncelo

Contrabaixo Acústico (de arco)

Violão

Viola Caipira

Canto e Voz

Corpo Coreográfico – Banda Marcial

Linha de Frente – Banda Marcial

Baliza – Banda Marcial

Mor de Comando – Banda Marcial

Dia 12/02:

Teatro

Dança (Ballet, Hip Hop, Jazz e Ritmos)

Pintura em tela

HQ/Mangá

Endereços:

Escola da Cultura – Rua XV de Novembro, 1820 – Centro, São José dos Pinhais.

Usina da Música – Rua Veríssimo Marques, 299 – Centro, São José dos Pinhais.