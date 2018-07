São Paulo abre venda de ingressos para clássico contra o Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu nesta segunda-feira (16) a venda de ingressos para o clássico com o Corinthians, marcado para as 21h do próximo sábado (21), no Morumbi.

O clube tricolor pode chegar à partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto a menos do que o líder Flamengo.

Neste primeiro dia, apenas sócios-torcedores podem comprar as entradas para o Majestoso, mas a competição já deve ser grande. Isso porque, de acordo com o Movimento Por Um Futebol Melhor, o São Paulo é o clube do país com mais sócios: 150.562.

A venda geral começa nesta terça (17), com arquibancadas custando de R$ 20 (R$ 10 a meia entrada) a R$ 30 (R$ 15 a meia) e comercializadas somente pelo site da Total Acesso.

Bilhetes para os demais setores são vendidos também no Morumbi e em pontos conveniados. Os ingressos mais caros são para as cadeiras superiores azuis e vermelhas, agora indicadas como P05 e P16, respectivamente. Esses custam R$ 80 (R$ 40 a meia).

Antes de enfrentar o Corinthians, o São Paulo encara o Flamengo às 21h45 desta quarta-feira (18), no Maracanã. Um bom resultado pode ajudar o time tricolor a turbinar as vendas para o clássico.

Corintianos não poderão acompanhar a partida das arquibancadas. Os clássicos paulistas seguem com torcida única por determinação do governo do estado de São Paulo, que adota a medida desde abril de 2016.