São Paulo anuncia saída de Militão ao Porto por R$ 17,5 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (25), o acerto para ida do lateral direito Éder Militão, 20, ao Porto (POR). O jogador tem contrato com o clube paulista até janeiro de 2019, mas terá sua saída antecipada por meio de compensação financeira.

Os portugueses devem pagar € 4 milhões (R$ 17,52 milhões) ao São Paulo, que ainda terá direito a 10% da receita de uma venda futura do atleta. A transferência não será imediata.

Militão ainda deve jogar pelo São Paulo mais quatro jogos: contra Grêmio, Cruzeiro, Colón (ARG) e Vasco. Os confrontos com times nacionais serão pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o clube argentino é adversário na Copa Sul-Americana.

A seis meses do fim de seu vínculo com o São Paulo, Militão já poderia acertar pré-contrato com qualquer clube, sem contrapartidas aos tricolores. O time paulista reforçou, em nota, os repetidos esforços para renovar o contrato e manter o jogador, mas sem sucesso.

Revelado pelo São Paulo, Militão chegou a base em Cotia aos 14 anos. Pelo time profissional, ele disputou 65 jogos e marcou seis gols.