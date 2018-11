São Paulo anuncia time de basquete e disputará divisão de acesso do NBB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (30), que disputará a Liga Ouro de Basquete, divisão de acesso do NBB, em 2019.

De acordo com nota divulgada no site oficial, o clube já começou o planejamento e está concentrado na montagem do elenco e da comissão técnica para disputar o título da Liga Ouro. A equipe mandará os jogos no ginásio do clube, no Morumbi.

“Este era um objetivo que tínhamos e vínhamos buscando formas de concretizar, uma vez temos um histórico na modalidade e nossas categorias de base ainda hoje são extremamente fortes. Queremos utilizar a força da nossa marca para montar uma equipe competitiva e jogar o NBB já no ano que vem”, afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

No basquete, o São Paulo foi campeão paulista metropolitano de 1943, no masculino, e de 1944, no feminino, além do título do Campeonato Brasileiro feminino de 2002, no time que contava com Janeth.

A Liga Ouro de 2019 começará em fevereiro e terá a participação de outras sete equipes: Basquete Blumenau (SC), Campo Mourão Basquete (PR), Cerrado Basquete (DF), Londrina Unicesumar Basketball (PR), Pato Basquete (PR), Rio Claro/Renata (SP) e Unifacisa (PB).