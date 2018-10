São Paulo bate Vitória, quebra jejum e volta a vencer após seis jogos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (26), a equipe bateu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe tricolor quebrou um jejum de seis jogos sem vitória. O último triunfo da equipe havia sido no dia 8 de setembro, quando ganhou do Bahia por 1 a 0.

Com o triunfo, São Paulo manteve a quarta colocação agora com 56 pontos —seis a menos do que o líder Palmeiras, que entra em campo neste sábado (27), quando visita o Flamengo, no Maracanã. O time carioca tem 58 pontos.

Já o Vitória continua na zona de rebaixamento. O clube está na 17ª posição, com 33 pontos. Se vencesse, subiria na tabela e passaria até o Corinthians, hoje o 12º colocado, com 36 pontos. O time alvinegro só entra em campo no sábado —recebe o Bahia no Itaquerão.

O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Bruno Alves, aos 36 minutos do segundo tempo. Ele recebeu um passe de Rojas e finalizou forte para abrir o placar.

Rojas foi um dos destaques do São Paulo. O atacante, porém, saiu machucado. Ele sofreu uma lesão aos 18 muitos da etapa complementar e preocupa o departamento médico são-paulino.

O clube tricolor volta a campo agora no próximo domingo (4), quando recebe o Flamengo, rival direto na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores e na briga pelo título do Brasileiro.

Já o Vitória visita o Paraná, lanterna da competição.

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro, Fabiano; Willian Farias (Léo Ceará), Rodrigo Andrade, Rhayner; Erick (Neilton), Lucas Fernandes (Wallyson), Maurício. T.: Paulo César Carpegiani

SÃO PAULO

Jean; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves, Edimar; Luan, Hudson, Rojas (Everton Felipe), Reinaldo; Diego Souza (Nenê), Carneiro (Tréllez). T.: Diego Aguirre

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden

Cartões amarelos: Lucas Ribeiro (Vitória); Hudson e Carneiro (São Paulo)

Cartão vermelho: Jean (São Paulo)

Gol: Bruno Alves, aos 37min do primeiro tempo