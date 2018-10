São Paulo cai de produção justo quando treina mais e preocupa diretoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo começou a apresentar uma queda de desempenho justamente quando todos esperavam uma evolução. E Diego Aguirre não sabe explicar o motivo. A falta de reação em um momento decisivo, inclusive, fez a diretoria tricolor ligar o sinal de alerta.

A expectativa era de uma melhor na produção porque o clube tricolor teve um luxo que poucos times do G-6 puderam contar: não jogar no meio de semana. Fora da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana, o time pôde treinar durante uma semana completa para as últimas cinco partidas.

Foram três empates, uma derrota e apenas uma vitória, o que foi decisivo para a perda da liderança. Ou seja, em 15 pontos disputados, o time de Aguirre fez apenas 6. Na mesma sequência, o time alviverde fez 13 pontos e teve quatro partidas a mais.

"Eu não sei [porque caiu justamente quando mais treinou]. São situações que também me deixam surpreso. Não tem uma só razão. São coisas que estão acontecendo e estamos em um momento que não esperávamos", afirmou o comandante.

Pela frente, o São Paulo terá mais uma semana cheia para treinamentos e só volta a jogar no próximo sábado (14), contra o Internacional, no Beira-Rio.

Depois da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, inclusive, Raí, diretor de futebol do São Paulo, veio a público para admitir que sua equipe apresentou uma queda de produção e que precisa reagir urgentemente.

"O São Paulo caiu nos últimos jogos. Esse acho que foi atípico. Não foi só jogar mal. O time não reagiu. Nos outros jogos em que a gente caiu de produção, o time reagiu e até merecia ganhar. Merecíamos ganhar aqui com o América-MG mesmo não jogando tão bem, contra o Botafogo tivemos chances de ganhar. Acho que hoje [sábado] foi o jogo em que o time realmente esteve bem abaixo da média do Brasileirão. Mas a gente fez muita coisa boa até aqui. Temos um grupo ótimo, uma comissão que sabe trabalhar. É fazer uma autoanálise e reagir rápido. A gente tem que se manter ali no grupo de elite", analisou Raí.