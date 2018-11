São Paulo cai diante do Vasco e perde chance de voltar ao G-4

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu nesta quinta-feira (22) a oportunidade de retornar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro, a equipe tricolor perdeu por 2 a 0 para o Vasco.

Com a derrota, o clube do Morumbi se mantém na quinta colocação empatado com o Grêmio. Ambos têm 62 pontos.

Na quarta (21), os gaúchos haviam perdido para o Flamengo, dando ao São Paulo a chance de ultrapassá-lo por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Já o Vasco volta a vencer depois de três rodadas. Com isso, a equipe carioca abriu boa distância para a zona de rebaixamento e ficou mais tranquila na briga contra a queda para a Série B.

O time são-paulino mostrou muita dificuldade na criação diante dos cariocas.

A maioria das jogadas aconteceu pelos lados do campo e terminaram em cruzamentos para a área, quase todos cortados pela defesa adversária.

As melhores chances do São Paulo foram na bola parada, com Nenê em falta direta que passou perto da trave e em cabeceio de Rodrigo Caio após escanteio, que parou em boa defesa de Fernando Miguel.

Os gols vascaínos foram marcados por Andrey, em chute de fora após erro na saída de Jucilei, e Yago Pikachu, já aos 50 min da etapa final.

Destaque também para a série de bolas furadas em São Januário. Murchas, precisaram ser substituídas pelo menos três vezes por outras em condições de jogo.

Na próxima rodada, o São Paulo volta atuar no Morumbi, neste domingo, diante do Sport. O Vasco recebe o Palmeiras no mesmo dia em jogo que pode dar o título brasileiro aos paulistas.

VASCO

Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Leandro Castán, Werley (Oswaldo Henríquez), Henrique; Desábato (Willian Maranhão), Andrey, Thiago Galhardo, Pikachu, Kelvin (Caio Monteiro); Maxi López. T.: Fernando Miranda (Alberto Valentim estava suspenso).

SÃO PAULO

Jean; Bruno Peres, Rodrigo Caio, Arboleda, Reinaldo; Hudson (Shaylon), Jucilei, Nenê; Helinho (Antony), Tréllez (Pedro Bortoluzo), Everton. T.: André Jardine

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Público e renda: 14.917 e R$ 354.345,00

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Cartões amarelos: Desábato, Luiz Gustavo (Vasco); Hudson, Rodrigo Caio, Bruno Peres e Antony (São Paulo)

Gols: Andrey aos 17min do primeiro tempo, e Yago Pikachu, aos 50min do segundo tempo