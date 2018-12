São Paulo dá última cartada para chegar ao G4 do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo vai visitar a Chapecoense neste domingo (2), às 17h, em Chapecó, em sua última chance para chegar ao G4 do Brasileiro .

Com 63 pontos, a equipe está empatada com o Grêmio, mas os gaúchos ocupam o 4º lugar por levarem vantagem no número de vitórias (17 a 16).

Para conseguir terminar o torneio no G4, o São Paulo terá de obter um resultado melhor que o do rival do Rio Grande do Sul. Este enfrenta o Corinthians em Porto Alegre.

Embora os seis melhores do Brasileiro se classifiquem para a próxima Libertadores, os quatro primeiros entrarão na competição de forma direta na fase de grupos, sem passar por etapas eliminatórias.

Efetivado para a próxima temporada, o técnico André Jardine busca a primeira vitória como visitante. No único confronto que realizou fora, contra o Vasco, no Rio, acabou derrotado pelo placar de 2 a 0.

No geral, como visitante, o São Paulo têm aproveitamento de 46%, o 3º melhor do Brasileiro, atrás de Palmeiras e Flamengo (campeão e vice do torneio, respectivamente).

A principal esperança de gols do São Paulo é Diego Souza, artilheiro do time na competição com 12 gols. O último marcado por ele foi contra o Cruzeiro, no último dia 16.

A Chapecoense, em 16º e com um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento, precisa do resultado para evitar a queda. Se não vencer, pode ser ultrapassado por América-MG e Sport.

O time catarinense tem feito uma boa campanha em casa. Foram nove triunfos, cinco empates e quatro derrotas -aproveitamento de 59%.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Diego Torres; Wellington Paulista e Leandro Pereira. .: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO

Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Hudson, Liziero e Nenê; Helinho, Diego Souza e Everton. T.: André Jardine.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)