São Paulo define novos miss e mister do estado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher e o homem mais belos do estado de São Paulo foram eleitos na noite desta quinta-feira (29) em Limeira, no interior paulista, no Miss e Mister.

A estudante de agronegócios Mariana Marçal, de 25 anos, foi eleita a Miss São Paulo. "Me sinto honrada em ser escolhida e dividir o tão sonhado [prêmio] com minha mãe e amigos. A terra do maior Rodeio do mundo está em festa", disse a vencedora, que mede 1,70 metros e pesa 53 kg.

Já o barbeiro Daniel Gomes da Silva, 24, foi escolhido Mister São Paulo. "É uma alegria que transborda, saber que, com isso, estarei disputando o Mister Brasil oficial. Farei o melhor para representar o meu estado no concurso nacional", diz o eleito, com 1,81 metros de altura e 83 kg.

O concurso ao qual ele se refere, que reúne representantes de todos os estados, ocorre no próximo dia 10 de dezembro. Criado em 1932, o concurso de beleza é organizado pelo Sindicato Pró-Beleza.

Além da faixa e da coroa, os vencedores do Miss e Mister Brasil participam de viagens pelo Brasil e pelo mundo. Como embaixador da beleza, eles devem visitar escolas, creches, asilos e participar de programas sociais, como promover a "Beleza do Bem".