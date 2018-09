São Paulo empata com o Botafogo e deixa liderança para o Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ficar duas vezes atrás no placar, o São Paulo empatou por 2 a 2 contra o Botafogo neste domingo (30), no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time tricolor deixou a liderança da competição para o Palmeiras e caiu para a terceira colocação. Agora, o São Paulo está com 52 pontos. Tanto o novo líder, Palmeiras, quanto o Internacional têm 53 pontos. Já o Botafogo ficou em 12º, com 33 pontos.

Jean e Kieza fizeram os gols do time carioca, ambos no primeiro tempo. Diego Souza e Gonzalo Carneiro marcaram para o time visitante.

Embora o jogo tenha sido equilibrado, com chances para as duas equipes, o São Paulo teve a chance de sair com a vitória no fim da partida. Aos 48 minutos do segundo tempo, Hudson invadiu a área e viu Rojas chutar para o gol, mas Saulo conseguiu espalmar. No rebote, Diego Souza chutou, mas o goleiro do Botafogo evitou mais uma vez o gol.

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, no Morumbi. O jogo, que vai valer a liderança, está marcado para sábado (6), às 18h. Já os cariocas jogam na terça (9), contra o Vasco.

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Carli, Igor Rabello, Moisés; Jean (Matheus Fernandes), Rodrigo Lindoso, Gustavo Bochecha; Luiz Fernando, Kieza (Brenner), Erick (Rodrigo Pimpão). T.: Zé Ricardo

SÃO PAULO

Sidão; Bruno Peres (Liziero), Bruno Alves, Anderson Martins, Edimar (Carneiro); Jucilei, Hudson, Nenê (Rodrigo Caio), Rojas, Reinaldo; Diego Souza. T.: Diego Aguirre

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Cartões amarelos: Gustavo Bochecha (Botafogo); Anderson Martins, Liziero (São Paulo)

Gols: Jean, aos 4min, e Kieza, aos 24min do primeiro tempo (Botafogo); Diego Souza, aos 7min, e Carneiro, aos 16min do segundo tempo (São Paulo)