São Paulo empata com o Santos, e Inter pode se isolar na liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o quarteto formado por Diego Souza, Nenê, Reinaldo e Everton apagado, o São Paulo empatou com o Santos por 0 a 0, neste domingo (16), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe do Morumbi chegou a 50 pontos e assumiu a liderança provisória da competição. O time, no entanto, pode ver o Internacional abrir dois pontos de vantagem na liderança. Nesta segunda-feira (17), o clube gaúcho, que soma 49 pontos, visita a Chapecoense.

Já o Santos soma 32 pontos e está na oitava posição.

No clássico, o Santos foi bem melhor do que o São Paulo. Na etapa inicial, teve mais posse de bola e finalizou sete vezes, contra uma do rival.

No segundo tempo, o time do Morumbi conseguiu equilibrar a partida. O Santos, porém, foi quem teve a melhor chance. Aos 27min, Rodrygo saiu livre e tocou para fora na saída de Sidão.

No último lance do jogo, o São Paulo teve falta na entrada da grande área santista, mas Nenê chutou na barreira. O árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro encerrou a partida logo depois, o que causou revolta dos santistas, que queriam a chance de contra-ataque.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o América-MG, no sábado (22), no Morumbi. Já o Santos visita o Cruzeiro no Mineirão, no domingo (23).

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Alves, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez (Bruno Henrique) e Diego Pituca; Derlis González (Felippe Cardoso), Gabigol e Rodrygo (Arthur Gomes). T.: Cuca

SÃO PAULO

Sidão; Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins; Rojas (Everton Felipe), Jucilei, Hudson e Reinaldo; Everton (Liziero), Nenê e Diego Souza. T.: Diego Aguirre

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Robson Bambu, Derlis González, Diego Pituca, Bruno Henrique, Victor Ferraz (SAN); Arboleda, Bruno Alves, Hudson, Anderson Martins, Rojas (SAO)