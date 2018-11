São Paulo empata no Morumbi e perde nova chance de retornar ao G4

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela segunda rodada consecutiva, o São Paulo não consegue aproveitar a oportunidade de retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (26), empatou em 0 a 0 com o Sport, no Morumbi, e se manteve na quinta colocação com a mesma pontuação do Grêmio: 63 pontos. Os gaúchos, que só conquistaram um ponto nas últimas duas rodadas, levam vantagem no número de vitórias (17 contra 16).

O empate com os pernambucanos marcou a primeira partida de André Jardine como técnico efetivado do São Paulo. Desde que o ex-interino assumiu o comando com a demissão de Diego Aguirre, o treinador tem dois empates, uma vitória e uma derrota.

Nesta segunda, a equipe tomou a iniciativa e tentou ir para cima do Sport. Contudo, parou no forte bloqueio montado pelo adversário.

O time pernambucano colocava todos os seus homens atrás da linha da bola e povoava a frente da própria área, bloqueando a entrada e forçando o São Paulo a ir para os lados do campo e alçar a bola em busca de Diego Souza.

No fim da partida, André Jardine chegou a ter todos os seus jogadores presentes no campo de ataque, tentando uma última solução.

Aos 27 minutos da etapa final, surgiu a grande chance de abrir o placar. Everton foi derrubado na grande área e o árbitro marcou pênalti. Nenê foi para a cobrança, bateu no meio do gol e perdeu para a defesa de Maílson.

Já no final, Jardine substituiu Nenê, que saiu bastante vaiado de campo. As vaias voltaram a aparecer após o apito final, dessa vez direcionadas ao time e à diretoria.

"Não é mole não, estou cansado de time amarelão", foi o grito das arquibancadas.

Na última rodada, o clube do Morumbi enfrenta a Chapecoense, que assim como Sport e Vasco, para quem o São Paulo perdeu na rodada anterior, briga contra o rebaixamento.

SÃO PAULO

Jean; Araruna (Igor Gomes), Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Jucilei, Liziero, Nenê (Trellez); Helinho (Antony), Diego Souza, Everton. T.: André Jardine

SPORT

Mailson; Claudio Winck, Adryelson, Ernando, Raul Prata; Marcão (Deivid), Jair, Michel Bastos (Hernane), Gabriel, Mateus Gonçalves; Matheus Peixoto (Marlone).

T.: Milton Mendes

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Público e renda: 15.235 pessoas; R$ 199.006,52

Cartões amarelos: Reinaldo, Jean (São Paulo); Mateus Gonçalves, Jair, Matheus Peixoto (Sport)

Cartão vermelho: Claudio Winck (Sport)