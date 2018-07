São Paulo encerra preparação na semana com treino tático

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo encerrou a sua preparação nesta semana com mais um dia de treinamento. Neste sábado (14) de manhã, no CT da Barra Funda, o técnico Diego Aguirre comandou um trabalho tático, com posse de bola e contra-ataques.

O uruguaio contou com a presença de quase todos os jogadores do elenco - Bruno Peres que foi recém-contratado pelo Tricolor, trabalhou já no campo normalmente na última sexta, mas ainda não deve estar à disposição para integrar a equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito estava de férias na Itália e ainda não está no mesmo patamar de preparação dos demais colegas.

A novidade ficou por conta de Morato, que na sexta-feira (13) atuou pela equipe aspirante do tricolor –para readquirir ritmo de jogo– e voltou a compor o elenco de Aguirre. Emprestado pelo Ituano, o atacante tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano.

Após a pausa no Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, o Tricolor volta a jogar na próxima quarta-feira (18), no Rio de Janeiro, contra o líder Flamengo. O São Paulo ocupa a terceira colocação na classificação geral, com 23 pontos.