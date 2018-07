São Paulo enfrenta o Grêmio na busca de melhor sequência desde 2013

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ótimo desempenho no retorno ao Campeonato Brasileiro deu ao São Paulo a possibilidade de obter uma sequência que o time não consegue há muito tempo.

Vencendo o Grêmio nesta quinta (26), às 19h30, em Porto Alegre, o clube do Morumbi chegará a cinco vitórias seguidas.

Isso não ocorre desde 2013, quando superou Náutico, Bahia, Universidad Católica (CHI), Internacional e Nacional (COL).

A série atual tem impressionado mais. A sequência teve triunfos contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, e Vitória, no Morumbi.

Na retomada pós-Copa, venceu o líder Flamengo, no Maracanã, e o clássico contra o arquirrival Corinthians, no Morumbi.

Para encarar o Grêmio, o técnico Diego Aguirre terá a volta do meia-atacante Everton e do goleiro Sidão, que não enfrentaram o Corinthians por estarem suspensos.

Com isso, Reinaldo volta à lateral esquerda. Pelo lado direito, Militão, negociado com o Porto, está confirmado.

O Grêmio, que também briga pelas primeiras posições, busca recuperação no campeonato. Na rodada passada, o time de Renato Gaúcho perdeu para o Vasco por 1 a 0 em São Januário.

Diante do São Paulo, o Grêmio terá a volta do volante Maicon, que cumpriu suspensão. Os desfalques do time são o lateral esquerdo Cortez, contundido, e o centroavante André, suspenso.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura (Madson), Geromel, Kannnemann, Marcelo Oliveira; Cícero, Maicon, Ramiro (Marinho), Luan, Everton; Jael. T.: Renato Gaúcho

SÃO PAULO

Sidão; Éder Militão, Anderson Martins, Arboleda, Reinaldo; Hudson, Liziero, Nenê; Rojas, Diego Souza, Everton. T.: Diego Aguirre

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h30 desta quinta

Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ)