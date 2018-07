São Paulo enxuga elenco, mas mantém peças-chave do time

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos pedidos do técnico Diego Aguirre para o departamento de futebol era de reduzir o elenco do São Paulo. Com um menor número de peças na delegação tricolor, o treinador uruguaio esperava dar mais qualidade aos treinamentos e ter menos pessoas subutilizadas. O desejo do comandante foi atendido, e o clube negociou atletas, sem perder base utilizada pelo técnico.

Desde o início da pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo teve as baixas do lateral direito Bruno, emprestado ao Bahia, do lateral esquerdo Júnior Tavares, a caminho da Sampdoria (ITA) também por empréstimo, do volante Petros, vendido ao Al-Nassr, do atacante Marquinhos Cipriano, negociado em definitivo para o Shakhtar Donetsk (UCR), e do meia-atacante Maicosuel, que retornou do Grêmio e nem sequer chegou a integrar o time paulista.

Antes da parada para a competição na Rússia, os tricolores já tinham acertado a transferência para o futebol árabe dos atacantes Marcos Guilherme e Valdívia.

A diretoria financeira do São Paulo também tem motivos para comemorar. Além de economizar com os salários de quem deixou o clube, o São Paulo recebeu € 6 milhões (R$ 26,7 milhões) pelas vendas de Petros e Cipriano.

Para completar, foram negociados jogadores que tinham vínculo com o clube tricolor e estavam em outros times, casos de Léo Natel, agora no Apoel (CYP), e Matheus Reis, no Rio Ave (POR), o que ajudou a reforçar o caixa.

Por outro lado, o São Paulo trabalhou para manter a qualidade do elenco. Com a possibilidade de perder Militão para o mercado europeu, era necessária a contratação de um lateral direito. Por isso, a diretoria se empenhou para trazer Bruno Peres, que estava na Roma (ITA), por empréstimo até o dezembro de 2019.

Já para o ataque, o clube tricolor acertou a chegada do equatoriano atacante Joao Rojas, que estava no Talleres (ARG). Para completar, o time ainda estuda a possibilidade de trazer um volante, e Júnior Urso, do Guangzhou R&F (CHN), é uma das possibilidades estudadas.