São Paulo Fashion Week anuncia novo local e início da venda de ingressos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A São Paulo Fashion Week anunciou nesta quarta-feira (25) que estará de casa nova a partir de sua próxima edição, a ser realizada entre os dias 22 e 26 de outubro.

Tradicionalmente realizada no Parque do Ibirapuera, seja no prédio da Bienal ou no Pavilhão das Culturas Brasileiras, a semana de moda do segundo semestre de 2018 será realizada no Arca, uma espécie de galpão industrial no bairro da Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade.

E essa não será a única novidade da 46ª edição da semana de moda. Isso porque, pela primeira vez, a SPFW passará a vender ingressos para o evento, que antes era restrito a convidados.

Os ingressos disponíveis para a venda ao público em geral darão direito à entrada no espaço e participação em workshops, palestras e exposições, mas não aos desfiles das grifes, que continuaram exclusivos para convidados.

As novidades darão um ar de festival ao evento, e são em parte reflexo da venda de participação na SPFW para a IMM Esporte e Entretenimento, o grupo responsável no Brasil pela realização de atrações como o UFC, o Rio Open e o Cirque du Soleil.