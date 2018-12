São Paulo não tem mais dinheiro para manter o que tem, diz secretário de Covas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De saída da Prefeitura de São Paulo, o secretário da Fazenda Caio Megale deixa o sucessor Philippe Duchateau com a árdua missão de conseguir a aprovação da reforma da previdência municipal, atual prioridade da gestão Bruno Covas (PSDB), que tem encontrado resistência entre os servidores paulistanos.

Para Megale, as contas são cristalinas: o Brasil como um todo, e São Paulo em particular, não tem mais recursos nem para manter o que já possui. Com um deficit de R$ 6 bilhões, que cresce mais de R$ 700 milhões anualmente, a previdência municipal precisaria ser alterada para que São Paulo possa, por exemplo, fazer a manutenção de suas construções e evitar quedas de viadutos, tal como a que aconteceu na marginal Pinheiros, de acordo com a visão da gestão municipal. Segundo Megale, com 1/3 do que cresce por ano o deficit seria possível fazer a vistoria de todos os viadutos da cidade.

Caso não aconteça a reforma, em breve o aumento de impostos será inevitável, completa Megale.

LEIA A ENTREVISTA:

PERGUNTA - Quais são os números da reforma da previdência em SP?

CAIO MEGALE - Em 2011, ainda na gestão Kassab, tínhamos um deficit da previdência da ordem de R$ 1 bilhão. Atualmente, o deficit quintuplicou, chegou a R$ 5,3 bilhões [em 2017] em menos de dez anos, e a tendência não parece que vá se estabilizar tão cedo. Na medida em que o deficit cresce mais do que as receitas, ele toma espaço de outras políticas públicas.

PERGUNTA - Como se formou o deficit? Os servidores argumentam que o deficit teria se formado devido à mão gestão ou à utilização dos recursos para outros fins.

CAIO MEGALE - Esse deficit se forma ao longo do tempo por duas variáveis. Uma delas é o aumento da expectativa de vida, que acontece no mundo todo e também em São Paulo. Cada ano a mais de expectativa de vida significa mais um volume grande de recursos do município destinados para a previdência. Outra variável é o sistema, que não para em pé ao longo do tempo. Até 2011, a contribuição do servidor era de 5%. Como é um sistema de repartição simples [no qual os servidores atuais contribuem com os recursos que pagam os atuais aposentados], é necessário fazer a conta de quantos servidores atuais você precisa para pagar as aposentadorias atuais. À época, 5% era suficiente para pagar as aposentadorias. Mas não foi feita uma reserva tendo em vista que a proporção entre ativos e inativos iria mudar. Quando se forma o deficit, alguém tem que pagar a conta, e tem sido o contribuinte, cuja parcela de contribuição tem crescido muito, ao passo que a do servidor, não.

PERGUNTA - Como a reforma da prefeitura resolve isso?

CAIO MEGALE - São três pilares: o primeiro é criar uma previdência complementar. Os novos servidores passarão a ter garantida uma aposentadoria até o teto do INSS. Se quiser ir além dele, a prefeitura vai oferecer um serviço de previdência complementar no qual ele vai contribuir um pouco mais, assim como a prefeitura. O segundo é a segregação de massas. Os novos entrantes entrarão no sistema de capitalização, e não mais na repartição simples. Cada um vai ter uma conta separada, individual, e o sistema se torna autossustentável, já que não dependerá da contribuição de outros servidores. O terceiro é o aumento de alíquota [de 11% para 14%], pois com ele você consegue um montante de recursos no curto prazo para financiar a transição do regime de repartição para um de capitalização.

PERGUNTA - Essa reforma não apresentaria resultados imediatamente. Quando eles começariam a aparecer?

CAIO MEGALE - Se a previdência for implantada como a estruturamos, prevemos que o deficit da previdência vai se estabilizar. É um deficit grande e crescente. De 2016 para 2017, cresceu R$ 900 milhões. De 2017 para 2018, cresceu R$ 700 milhões. Ou seja, a cada ano estamos tirando esses montantes de políticas diversas de saúde, educação, infraestrutura. O deficit pararia de crescer por volta de 2025, 2026, e só zeraria por completo em 2092, porque isso acontece com o fim do sistema atual de repartição simples, ou seja, quando não houver mais aposentados nesse sistema.

PERGUNTA - Não seria menos traumático esperar a reforma federal?

CAIO MEGALE - O grande problema é que não sabemos qual será a reforma federal, não sabemos se será aprovada. Do jeito que cresce o deficit aqui, não temos tempo de ficar esperando a boa vontade de outros entes para resolver nossos problemas. Antes de tudo, é importante que a população entenda o problema. Por que o investimento em habitação, infraestrutura, transporte, corredor de ônibus é tão baixo? Não é porque a gestão acredita que essas coisas não sejam importantes. Isso acontece porque a recessão jogou as receitas para baixo e o crescimento do custeio da máquina, especialmente da previdência, continua crescendo.

PERGUNTA - A prefeitura tem feito esforço para relacionar a necessidade de fazer a reforma com a queda do viaduto na marginal Pinheiros.

CAIO MEGALE - Quando avaliamos o orçamento disponível para a gestão de equipamentos públicos, para a manutenção das vias públicas, e de zeladoria de modo geral, vemos que ele vem se comprimindo. Estamos chegando à época de chuvas e seremos cobrados mais uma vez pelo baixo investimento em obras de drenagem, que estão relacionadas à questão da disponibilidade orçamentária. Não negligenciamos investimentos, mas fazemos o que é possível dadas as restrições orçamentárias.

PERGUNTA - Desde que o projeto foi retirado de pauta na Câmara, em abril, o que mudou? Por que acham que desta vez ele poderá ser aprovado?

CAIO MEGALE - Os temas da previdência e do equilíbrio orçamentário amadureceram muito ao longo do ano. Esteve presente no debate eleitoral, praticamente todos os candidatos com chances de serem eleitos demonstraram preocupação com a questão. Hoje o Brasil investe menos que o necessário para cobrir a depreciação do estoque de capital instalado. Isso significa que nossas estradas, pontes, barragens, vão perdendo qualidade porque os recursos destinados a investimentos não são suficientes para fazer a manutenção. O Brasil não consegue cuidar nem do que tem porque a dinâmica orçamentária não é equilibrada.

PERGUNTA - A comissão de estudos da previdência na Câmara deveria durar 120 dias, mas só debaterá por 30. Isso não prejudica a discussão com servidores e com a sociedade?

CAIO MEGALE - O debate tem acontecido no mundo inteiro e em anos anteriores também. Recebemos diversas entidades de classe, fizemos esse debate. Esse prazo de 120 dias já aconteceu durante o ano inteiro. Quanto mais rápido conseguirmos fazer o debate, a aprovação e o ajuste, mais rápido teremos uma dinâmica orçamentária equilibrada. Cada mês que passa o deficit da previdência aumenta de 60 a 70 milhões.

PERGUNTA - O senhor poderia dimensionar esses gastos da previdência no orçamento municipal?

CAIO MEGALE - Um corredor de ônibus custa entre R$ 300 mi e R$ 500 mi. Um bom projeto habitacional custa entre R$ 100 mi e R$ 150 mi. A retomada das obras de todos os CEUs iniciadas (14) vai custar cerca de R$ 400 milhões. Com o que aumenta o deficit da previdência por ano eu terminaria todos os CEUs e construiria um bom corredor de ônibus, por exemplo. Outro exemplo: tínhamos um orçamento de R$ 40 milhões para fazer a vistoria de 30 viadutos. Com cerca de 1/3 do que cresce o deficit da previdência por ano seria possível fazer uma vistoria técnica em todos os quase 200 viadutos da cidade. A Câmara Municipal custa R$ 300 milhões por ano. O Tribunal de Contas, R$ 150 milhões. Somados, não chegam ao que cresce o deficit da previdência por ano. E não estamos falando do valor total do deficit em si, mas apenas do que ele cresce por ano.

PERGUNTA - Quando assumiu o cargo, o prefeito Bruno Covas (PSDB) disse que, caso a reforma da previdência não fosse aprovada, a prefeitura teria que aumentar impostos. Isso está no horizonte?

CAIO MEGALE - Não para 2019. Minha preocupação é a tendência. Se nada for feito com a previdência, daqui a 5 ou 10 anos inevitavelmente teremos aumento de impostos, ou a cidade não conseguirá pagar essa conta. Temos responsabilidade com o futuro da cidade. Não podemos chutar para frente só porque o ano que vem está equacionado.

MUDANÇAS PROPOSTAS PELA REFORMA EM SP:

- Contribuição

Servidor arcaria com 14% e prefeitura com 28%. Hoje, servidor arca com 11% e prefeitura com 22%

- Nova previdência

Seria criada uma nova previdência para quem entrasse depois da aprovação da lei, baseada em capitalização

- Dívida ativa

50% do que a prefeitura tem a receber da dívida ativa seria transferido para a previdência

- Instituto

Iprem, instituto que gere a previdência municipal, seria restruturado