São Paulo não terá Everton e Bruno Peres contra o América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não poderá mesmo contar com Everton e Bruno Peres na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem condições físicas para enfrentar o América-MG, os dois foram cortados da lista de relacionados da partida marcada para as 16h deste sábado, no Morumbi. O técnico Diego Aguirre convocou 22 atletas para o confronto.

Bruno Peres chegou a treinar com os companheiros nesta sexta-feira de tarde, já que se recuperou de um estiramento no músculo adutor direito que o tirou das últimas três partidas do Tricolor. Mas como não haveria tempo para recuperar a melhor forma física e ritmo de jogo, não foi relacionado. Everton, que trata fibrose na coxa esquerda, ficou apenas no Reffis durante a semana e precisará de mais tempo para retornar.

Além da dupla, Aguirre não poderá contar com os suspensos Bruno Alves e Joao Rojas. Por outro lado, Régis volta de suspensão e pode ser usado tanto como lateral-direito quanto como ponta.

Outra novidade da lista de convocados é o meia Igor Gomes, que volta a ficar à disposição em uma partida depois de ser chamado pela primeira no empate por 1 a 1 com o Fluminense, há 20 dias.

Confira a relação de atletas do São Paulo para enfrentar o América-MG:

Goleiros: Jean, Lucas Perri e Sidão

Laterais: Edimar, Régis e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Rodrigo Caio

Volantes: Hudson, Jucilei, Liziero e Luan

Meias: Everton Felipe, Igor Gomes, Nene, Caíque e Shaylon

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez