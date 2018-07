São Paulo perde Everton e Sidão para clássico; Jucilei e Rojas saem lesionados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrentou dificuldades já em seu primeiro jogo na volta do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o meia-atacante Everton recebeu o terceiro cartão amarelo por retardar o reinício da partida em falta para o Flamengo e, assim, terá de cumprir suspensão contra o Corinthians no próximo sábado.

O mesmo aconteceu com Araruna, que foi expulso, e com o goleiro Sidão, que se desentendeu com Lucas Paquetá, levou amarelo e não enfrentará o rival alvinegro.

Jucilei e o estreante Joao Rojas também tiveram problemas diante dos rubro-negros no Maracanã. O volante esticou demais a perna para desarmar o atacante Marlos Moreno e sentiu fisgada na região da virilha.

Ele ainda tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído pelo técnico Diego Aguirre ainda no primeiro tempo. O garoto Liziero entrou em seu lugar, com Hudson passando a jogar mais recuado. Joao Rojas, que fazia boa estreia, sentiu dores na coxa direita e teve de sair.

Exames definirão a gravidade das lesões. Jucilei caminhou desolado até o banco de reservas e recebeu o apoio dos colegas. Com a saída de Petros, vendido para o Al Nassr, as opções para a função são Hudson, Liziero e Araruna. Já para o lugar de Everton, Aguirre pode usar Morato, Gonzalo Carneiro, Paulinho ou Caique.

Apesar das baixas, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Everton, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

A partida contra o Corinthians, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, está marcada para as 21h de sábado no Morumbi. Até esta quarta-feira, mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos pelo São Paulo.