São Paulo rescinde contrato de Régis por problema pessoal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Régis não integra mais o elenco do São Paulo. O clube decidiu rescindir o contrato do lateral direito, que não treina desde a semana por causa de problemas particulares, que não foram especificados pelas partes.

A informação foi inicialmente publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pela reportagem.

O jogador tinha vínculo até abril de 2019 e deve seguir amparado pelo clube para se recuperar das questões pessoais que o afastaram do CT da Barra Funda.

Contratado em abril após se destacar pelo São Bento, no Campeonato Paulista, ele já ficou afastado do Morumbi entre junho e julho por problemas pessoais. Desta vez, o clube considerou melhor tirá-lo do elenco, pois a inconstância do jogador no trabalho acabava atrapalhando o dia a dia da equipe.

Os problemas particulares são considerados graves e o São Paulo prestou toda ajuda necessária durante o primeiro período de afastamento.

O atleta voltou a treinar aos poucos, recuperou a forma física afetada pela parada e até conseguiu voltar a jogar em bom nível, inclusive sendo decisivo para o time buscar empate por 1 a 1 com o Fluminense no Morumbi, com um jogador a menos.

A diretoria não abre o tipo de problema enfrentado por Régis. Aos 29 anos, o lateral direito já passou por 17 clubes na carreira, que teve no São Paulo seu ápice.

Sem Régis, o técnico Diego Aguirre deve precisar criar soluções para a lateral, que atualmente só conta com Bruno Peres. Araruna costuma ser improvisado por ali, mas está lesionado.

Rodrigo Caio e Robert Arboleda já fizeram a função, assim como Hudson. Nos treinos, os garotos da base Carlinhos, Gilson e Tuta já foram observados.