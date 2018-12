São Paulo retoma conversa com Hernanes, mas vê dificuldade para liberação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não desistiu do sonho de contar com Hernanes. O clube retomou a conversa com os representantes do meio campista para fechar o seu retorno. O departamento de futebol tricolor, no entanto, sabe que não será fácil conseguir fechar a contratação. O Profeta tem vínculo com o Hebei Fortune, da China, até dezembro de 2019.

A diretoria do São Paulo deve procurar os chineses nos próximos dias para tentar uma negociação. Porém, os orientais não costumam facilitar na hora de liberar um atleta. Além disso, Hernanes recebe um salário fora da realidade do futebol brasileiro. Por isso, o jogador esperava voltar ao futebol chinês em janeiro.

No entanto, ele também tem o desejo de retornar ao São Paulo e até aceitaria uma redução em seus vencimentos. O jogador, de 33 anos, até terminou 2018 com um bom desempenho na China, mas acredita que poderia render ainda mais no Tricolor paulista.

Segundo pessoas envolvidas na transação, Hernanes passa férias no Brasil e deixou os representantes encarregados a conversar com o São Paulo. Além de tentar um acordo com os chineses, o Tricolor paulista busca uma maneira para conseguir viabilizar financeiramente a contratação.