São Paulo tem 5 dos 50 melhores restaurantes latinos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos braços regionais do ranking global World’s 50 Best, o Latin America’s 50 Best divulgou a lista com os melhores restaurantes em 2018 na América Latina em cerimônia na noite da última terça (30), em Bogotá, na Colômbia.

Os cinco endereços paulistanos que foram contemplados em 2017 se mantiveram na nova relação —eram seis, mas o Esquina Mocotó, 41º lugar na última premiação, fechou as portas há cerca de um mês.

Praticamente todas as casas, porém, perderam posições —a exceção foi A Casa do Porco, cuja cozinha opera sob responsabilidade de Jefferson Rueda, que subiu do oitavo para o sétimo lugar.

Agora, ela e o D.O.M. são os únicos brasileiros que aparecem no top 10 do ranking. O endereço de Alex Atala, aliás, segue como o melhor restaurante do Brasil, apesar de saído do terceiro para o quinto lugar da lista.

Depois de cinco anos entre os primeiros colocados da relação, o Maní, da chef Helena Rizzo, nono lugar em 2017, caiu para a 12ª posição.

Maior, contudo, foi a queda enfrentada pelo Mocotó, comandado por Rodrigo Oliveira, que foi da 27ª para a 45ª posição. Este, aliás, era o lugar do Tuju, que, em seu terceiro ano na lista, ficou em 50º.

Para além dos endereços paulistanos, outros cinco restaurantes brasileiros aparecem na relação. Os cariocas Lasai (26º), Olympe (27º), Oteque (33º) e Oro (49º), e o curitibano Manu, da chef Manu Buffara, apontado como uma casa para ficar de olho (One to Watch).

Paulistanos no Latin America's 50 Best Restaurants

5º D.O.M.

R. Br. de Capanema, 549, Cerqueira César, região oeste, tel. 3088-0761.

7º A Casa do Porco

R. Araújo, 124, República, região central, tel. 3258-2578.

12º Maní

R. Joaquim Antunes, 210, Pinheiros, região oeste, tel. 3085-4148.

45º Mocotó

Av. Nossa Senhora do Loreto, 1.100, Vila Medeiros, região norte, tel. 2951-3056.

50º Tuju

R. Fradique Coutinho, 1.248, Pinheiros, região oeste, tel. 2691-5548.