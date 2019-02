São Paulo tem dia quente, mas frente fria provoca chuva no fim de semana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve mais um dia quente nesta sexta-feira (1º). A temperatura média foi de 36,4°C na cidade, conforme dados coletados de 29 estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura.

Segundo o órgão, essa é a maior temperatura média máxima desde o começo do ano e a segunda maior de todo seu histórico -iniciado em 2004. Perde apenas para o dia 19 de janeiro de 2015, quando a média foi de 36,5°C.

Nesta sexta, as temperaturas mais altas foram registradas em Pinheiros, com 39,1°C; Butantã, com 38°C; e São Mateus, com 37,7°C.

Mas a passagem de uma frente fria no fim de semana deve provocar chuva e diminuir o calor registrado nas últimas semanas na cidade.

A previsão do CGE é que o sábado (2) seja abafado, com mínimas de 21ºC e máximas em torno de 35ºC. A aproximação de uma frente fria pelo oceano pode intensificar a chuva, prevista para os períodos da tarde e noite.

Já no domingo (3), o dia deve começar com céu nublado, termômetros em torno dos 21°C e possibilidade de pancadas isoladas pela manhã. Há chance de chuva forte a partir do período da tarde. A temperatura máxima deve ficar por volta dos 27°C.