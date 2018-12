São Paulo terá calor intenso e pancadas de chuva até terça-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os últimos dias de primavera -o verão começa na sexta (21)- terão clima típico da próxima estação. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), até terça (18), a capital segue com sol e calor com pancadas de chuva no fim de tarde.

O final de semana teve calor intenso em São Paulo. Neste domingo (16), a tarde começou com temperaturas elevadas na cidade -os dados do CGE apontam uma média de 31°C. Entre o final da tarde e começo da noite, a previsão é de pancadas de chuva e, segundo o Centro, há potencial para formação de alagamentos.

Na segunda (17), as temperaturas variam entre 21ºC e 33ºC. No fim da tarde, a chegada de uma brisa marítima deve causar aumento de nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento.

O dia segue com sol e calor na terça (18). Os termômetros devem variar entre mínimas de 21ºC e as máximas podem ultrapassar 33ºC e, nas horas mais quentes, os índices de umidade serão baixos. Entre o fim da tarde e o começo da noite, pancadas de chuva com forte intensidade estão previstas.

No resto do estado, o clima será similar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de domingo até quarta (19), as pancadas de chuva acontecem principalmente no período da tarde e começo da noite.

Veja abaixo quatro dicas para se proteger do calor dadas pelo professor Samuel Penna Wanner, do departamento de fisiologia da UFMG:

1) Evite doses exageradas de cafeína e álcool. A primeira é termogênica e aumenta o calor corporal; o segundo, diurético, ajuda a desidratar o corpo.

2) Programe as caminhadas. O melhor é fazer alguns intervalos para descansar durante a andança, de preferência na sombra ou em algum lugar que tenha ar-condicionado.

3) As recomendações "de sempre", como beber muita água e evitar exposição exacerbada ao sol devem ser observadas por todos, mas principalmente por idosos que usam medicamentos diuréticos. Estudos mostram que o calor é mais perigoso para este grupo.

4) Fique atento à primeira urina do dia. Se sua coloração for mais escura que o normal, pode ser indício de uma desidratação.