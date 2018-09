São Paulo visita Botafogo e tenta manter bom retrospecto contra cariocas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo visita o Botafogo neste domingo (29), às 16h, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, procurando se escorar no bom retrospecto recente contra os cariocas.

O time paulista venceu seis dos últimos dez jogos diante de clubes do Rio de Janeiro. Perdeu apenas uma vez.

No ano passado, quando ainda brigava contra o rebaixamento no Nacional, o São Paulo conseguiu virada sobre o Botafogo. Depois de ficar em desvantagem por 3 a 1, reagiu no segundo tempo e venceu por 4 a 3, com um gol de Hernanes nos acréscimos.

Dos que entraram em campo naquele dia, quatro ainda permanecem no elenco: Edimar, Rodrigo Caio, Jucilei e Arboleda. Este último será desfalque por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Outra baixa do São Paulo é o meia-atacante Everton, com uma lesão muscular. Ele será substituído por Reinaldo, que abre uma vaga para Edimar na lateral esquerda.

"A partida entrou para a história do São Paulo. Jogar contra o Botafogo é sempre difícil, ainda mais na casa deles. Vamos encarar essa nova batalha", disse o volante Jucilei.

Logo após o empate em 1 a 1 com o América-MG, na rodada passada, alguns jogadores, liderados pelo atacante Diego Souza, se reuniram para discutir a queda de rendimento. Ficou acertado que seria necessário mudar a atitude, apesar de o São Paulo estar na liderança, com 51 pontos.

"Ficamos abaixo do que estamos acostumados. Temos sido cobrados para vencer e atuar em alto nível", afirma o zagueiro Anderson Martins.

O Botafogo está em um momento de alta no Brasileiro. A equipe dirigida por Zé Ricardo vem de triunfos sobre América-MG e Vitória. Com isso, se distanciou da zona de rebaixamento, ocupando o 12º lugar, com 33 pontos, cinco à frente da Chapecoense, a primeira do Z-4.

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Moisés; Jean, Rodrigo Lindoso, Bochecha; Luiz Fernando, Kieza, Erik. T.: Zé Ricardo

SÃO PAULO

Sidão; Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves, Edimar; Jucilei, Hudson, Nenê; Rojas, Diego Souza, Reinaldo. T.: Diego Aguirre

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Rafael Traci (PR)