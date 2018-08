Sarah Brightman se apresenta em dezembro no Teatro Guaíra

Redação Bem Paraná com assessoria

Sarah Brightman retorna ao Brasil para 5 apresentações nos dias 24 e 25 de novembro em São Paulo nos Espaço das Américas, dia 27 de novembro em Brasília no C. C. Ulysses Guimarães, dia 29 de novembro no Rio de Janeiro no Vivo Rio e dia 01 de dezembro em Curitiba no Teatro Guaíra.

Sarah Brightman é sem dúvida uma das mais renomadas vozes de nosso tempo e uma das maiores performers mundiais. Ao longo de 30 anos de carreira, 32 milhões de cópias vendidas e mais de 180 discos de ouro/platina em mais de 40 países, Sarah, continua se apresentando em Teatros, Arenas e Estádios, sempre cativando milhões de fãs ao redor do mundo. ‘Time to Say Goodbye’, interpretada por Brightman e Andrea Bocelli, se tornou um imenso sucesso internacional e fez de Brightman, a única artista no mundo a ser convidada para cantar em 2 Jogos Olímpicos para um público de mais de 7 bilhões de pessoas.

Brightman foi a inspiração para Andrew Lloyd Weber criar o musical de maior sucesso no mundo “O Fantasma da Ópera” e também a primeira intérprete de Christine Daaé, a protagonista do musical tanto na produção da Broadway, quanto na produção de Londres.

Sarah retornou aos estúdios em 2016 para começar a gravações de seu novo álbum Hymn, produzido e com colaborações de seu parceiro de longa data Frank Peterson e que deverá ser lançado ainda em 2018. Informações adicionais sobre o novo álbum Hymn de Sarah Brightman no próximo mês.

São Paulo

Nome do Teatro: Espaço das Américas

Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Datas / horários:

Sábado - 24 de novembro de 2018 – 22h00 - Abertura da casa 20:00 horas

Domingo - 25 de novembro de 2018 -20h00 - Abertura da casa 18:00 horas

Censura : 14 anos

Preço: A partir de R$ 150,00

Descontos: Conforme previsto em lei

Vendas – Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/

Brasília

Nome do Teatro: Centro de Convenções Ulyssses Guimarães

Endereço: SDC - Setor de Divulgação Cultural - Eixo Monumental

Datas / horários: Terça-feira – 27 de novembro de 2018 - 21:00 horas

Abertura da casa : 19:30

Censura : 16 anos

Preço: A partir de R$ 180,00

Descontos: Conforme previsto em lei

Vendas – Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/

Rio de Janeiro

Nome do Teatro: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Flamengo

Datas / horários: Quinta Feira - 29 de novembro de 2018 – 21:00 horas

Abertura da casa 19:00 horas

Censura : 18 anos – menores, acompanhados do pais

Preço: A partir de R$ 125,00

Descontos: Conforme previsto em lei

Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/

Curitiba

Realização: Seven Entretenimento

Nome do Teatro: Guairão - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80020-310

Datas / horários: Sábado, 01 de dezembro de 2018 – 21h00 horas

Abertura da casa 20:00 horas

Censura: 14 anos

Preço: A partir de R$ 300,00

Descontos: Conforme previsto em lei

Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/