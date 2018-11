Sarah Brightman traz a Curitiba turnê Hymn em dezembro

Redação Bem Paraná

Depois de muita espera de fãs ao redor de todo mundo, c uma das mais renomadas vozes de todos os tempos e uma das maiores performers, chega a Curitiba no dia 1 de dezembro. A turnê Hymn terá seu debut em São Paulo nos dias 24 e 25 de novembro nos Espaço das Américas, dia 27 de novembro em Brasília no C. C. Ulysses Guimarães, dia 29 de novembro no Rio de Janeiro no Vivo Rio e dia 1 de dezembro em Curitiba no Teatro Guaíra, onde conta com realização da Seven Entretenimento.

Sarah Brightman fala que os fãs “podem esperar o inesperado” e conta que o show será dividido em duas partes: uma parte com os seus maiores sucessos (aqueles que os fãs amam) e outra parte com algumas músicas do novo álbum HYMN. Após o Brasil, a turnê seguirá para o Peru, Uruguai e Argentina e depois para mais de 125 shows, nos 5 continentes por todo ano de 2019.

O álbum que dá nome a nova turnê - Hymn, o décimo quinto na carreira foi lançado mundialmente no dia 9 de Novembro de 2018 (Decca Gold/ Universal Music Group) e é o primeiro de estúdio em 5 anos. Gravado ao longo dos últimos dois anos em Hamburgo, Miami, Londres, Vancouver, Los Angeles, Nova Iorque e Budapeste, HYMN é uma parceria de SARAH com seu produtor e parceiro de longa data, Frank Peterson. O resultado é um álbum baseado na espiritualidade, uma coleção de músicas orquestradas para Coral, que BRIGHTMAN diz ter “sentido muita paz ao gravar”. Entre as músicas do novo álbum estão Hymn, Sogni, Sky and Sand, Canto per Noi, Fly to Paradise e Gia Nel Seno (La Storia).

Biografia - Artista Global, ícone da música, atriz e humanitária, Sarah Brightman, considerada por muitos como a maior soprano do mundo, foi pioneira no movimento de música crossover clássica e é famosa por possuir um alcance vocal de mais de 3 oitavas. Sarah é a única artista a ter liderado, simultaneamente, as paradas de dance music e música clássica da Billboard. Sua voz entoou nos teatros, arenas, catedrais, centros do patrimônio mundial e estádios olímpicos, trazendo à vida algumas das músicas mais bonitas do mundo. O trabalho de Sarah transcende qualquer gênero musical específico, sintetizando muitas influências e inspirações em um som e uma visão únicos. Hoje, ela permanece entre as artistas mais proeminentes do mundo, com vendas globais de 30 milhões de cópias que receberam mais de 180 prêmios de ouro e platina em mais de 40 países.

Nascida e criada em Berkhamsted, Inglaterra, Sarah começou a cantar e dançar aos três anos de idade. Começou sua carreira como integrante da trupe de dança da televisão, Hot Gossip e lançou vários singles de sucesso como um artista solo.

Em 1981, Sarah fez sua estréia no teatro musical em West End, no musical Cats onde conheceu o compositor Andrew Lloyd Webber. Logo depois estrelou vários musicais da Broadway, incluindo o mundialmente famoso O Fantasma da Ópera, cujo o papel de Christine Daaé foi escrito inspirado em Sarah. Em 1987, o Original London Cast Album do musical foi lançado em formato de CD e vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se o cast -álbum mais vendido de todos os tempos.

Depois de muitos anos de sucesso no palco musical, Sarah decidiu começar de novo e retomou sua carreira musical com o ex-co-produtor da Enigma, Frank Peterson. Seu primeiro lançamento, Dive (1993), foi um álbum pop com tema de água que contou com "Captain Nemo", um cover de uma música da banda eletrônica sueca Dive. O álbum deu a Sarah seu primeiro sucesso como artista solo e recebeu um prêmio Gold por excepcionais vendas internacionais. A segunda colaboração de Sarah e Frank rendeu o álbum pop Fly, que a catapultou para a fama em toda a Europa com seu hit “A Question of Honor” - uma mistura de eletrônica, rock, cordas clássicas e trechos da ópera “La Wally” de Alfredo Catalani. Um outro single, "Time to Say Goodbye" - que ela interpretou como um dueto com o tenor Andrea Bocelli, que se tornou um sucesso internacional, vendendo 12 milhões de cópias em todo o mundo. Álbuns posteriores incluindo Eden (1998) La Luna (2000), Harem (2003) e Symphony (2008) tornaram-se sucessos da Billboard e foram acompanhados por turnês mundiais.

Nos últimos anos, Sarah foi convidada para se apresentar em eventos de alto nível em todo o mundo, incluindo o Concerto para Diana de 2007, onde se apresentou com Josh Groban e o Kennedy Center Honors. Sarah foi a primeira artista a ser convidada para tocar a música tema nos Jogos Olímpicos em duas ocasiões. O primeiro foi nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, onde ela cantou "Amigos Para Siempre" com o tenor espanhol Jose Carreras, com uma audiência global estimada de um bilhão de pessoas. Dezesseis anos depois, em Pequim, desta vez com a cantora chinesa Liu Huan, Sarah apresentou a música "You and Me" para cerca de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Impulsionada pela paixão e propósito, e uma vontade de pressionar seus limites como artista, Sarah continua a crescer e desenvolver sua carreira. Em 2012, ela aceitou a indicação da Unesco para ser uma Embaixadora do “Artista pela Paz” e ativamente engajada nos esforços do Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO da Panasonic.

Em 26 de setembro de 2012, Sarah lançou a primeira faixa “Angel” de seu novo álbum, “Dreamchaser”, que foi lançado mundialmente em abril de 2013 e estreou em 1º lugar no Classics soundscan charts (Canadá / EUA) e em 5º lugar. (Canadá) e # 17 (EUA) no Top 200 da Billboard. A turnê mundial “Dreamchaser” de Brightman começou na China em 2013, correu cinco continentes onde incluiu mais de 100 datas de shows durante 2013/2014.

Serviço

Curitiba

Nome do Teatro: Guairão - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80020-310

Datas / horários: Sábado, 01 de dezembro de 2018 – 21h00 horas

Abertura da casa 20:00 horas

Censura: 14 anos

Ingressos: www.diskingressos.com.br / bilheterias oficiais / bilheteria do teatro

Preço: A partir de R$ 300,00

Descontos: Conforme previsto em lei

Sobre a Seven Entretenimento

A Seven Entretenimento é uma das principais empresas de eventos do Brasil. Instalada em Curitiba, vem modernizando o mercado artístico e cultural inovando nas áreas de investimento e negócios dirigidos ao lazer. A Seven já desenvolveu mais de 1.500 eventos e oferece produtos como exposições, shows, turnês, feiras e eventos esportivos.

Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven em sua realização, como os shows internacionais Maroon 5, Green Day, Iron Maiden, Katy Perry e Andrea Bocelli. Assim como os maiores nomes da música nacional, como Ivete Sangalo, Marisa Monte e Roberto Carlos; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney on Ice; musicais infantis da Disney; simpósios e eventos exclusivos, como Footecon e Risológico; e o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City, entre muitos outros.