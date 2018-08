Sargento do Exército é assassinado em Nova Iguaçu. Suspeita é de latrocínio

Vinícius Lisboa - Agência Brasil

O segundo sargento Gilson Alberto de Souza Amaral foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (26) no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por meio de nota, a Polícia Militar confirmou que foi acionada por volta de 3h30 para verificar a ocorrência.

Os policiais militares acionaram a Polícia Civil, que iniciou um processo de investigação e identificou a vítima. Segundo a assessoria de imprensa da polícia, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense descartou a hipótese de que o crime tenha sido um latrocínio - roubo seguido de morte.

Ao identificar a vítima, a Polícia Civil informou também que o militar foi preso recentemente em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito.

O Comando Militar do Leste emitiu uma nota lamentando a morte do sargento e informando que ele estava afastado de todas as suas funções desde março de 2017, para realização de tratamentos de saúde.