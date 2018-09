Sauber anuncia italiano Giovinazzi como companheiro de Raikkonen em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Sauber anunciou nesta terça-feira (25) que o italiano Antonio Giovinazzi, 24, será o companheiro do finlandês Kimi Raikkonen na próxima temporada de Fórmula 1.

Com a chegada de Giovinazzi, o sueco Marcus Ericsson perde seu lugar entre os titulares, mas continua na equipe, agora como terceiro piloto e embaixador da marca. Já Charles Leclerc irá para a Ferrari ao término da atual temporada pela Sauber.

Giovinazzi entra definitivamente na Fórmula 1 depois de já ter disputado dois GPs em 2017, quando substituiu o então lesionado Pascal Wehrlein na própria Sauber. O piloto tem como destaque em seu currículo o vice-campeonato da GP2 em 2016.

“Este é um sonho se tornando realidade, e é um grande prazer ter a chance de correr nesta equipe”, disse Giovinazzi.

A contratação de Giovinazzi também significa a volta de um italiano à categoria como piloto principal. Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi haviam sido os últimos a competir por uma temporada em 2011.

Além de Giovinazzi, a Sauber já havia anunciado o veterano Kimi Raikkonen, de saída da Ferrari, como piloto para 2019.

Chefe da Sauber, Frederic Vasseur se mostrou empolgado com a dupla. “Assinamos com Kimi Raikkonen, um piloto extremamente experiente e que contribuirá com o desenvolvimento de nosso carro e acelerará o progresso de nossa equipe como um todo”, disse.