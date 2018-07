Saúde na palma da mão: 7 apps para incluir no dia a dia

Um dos grandes benefícios trazidos pela tecnologia é o surgimento de soluções e sistemas para os cuidados com a saúde. E essas inovações são cada vez mais bem-vindas, principalmente por serem facilmente incluídas nas atividades rotineiras, trazendo conveniência para todos que tenham um smartphone com conexão à internet. Claro que a orientação profissional é imprescindível, mas os aplicativos fornecem um apoio tecnológico para cada momento de seu dia e cuidar da sua saúde de forma integral.

Orientações para boas compras

Tecno Nutri

Fornecendo algumas informações como peso, altura, idade, gênero e meta (perder peso, reeducação alimentar, etc.) existem apps, como o TecnoNutri, que calculam seu IMC (Índice de Massa Corporal) e sugerem uma dieta com acompanhamento para atingir o objetivo pretendido. Além disso, o Beba Água é um sistema emite lembretes para que alcançar o ingestão mínima de água diariamente.

Aura

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) só no Brasil são mais de 18,6 milhões de pessoas que sofrem com sintomas da ansiedade. A meditação é uma das práticas que contribuem para melhorar esse quadro. O Aura é um aplicativo que fornece uma nova meditação personalizada todos os dias, e como são apenas três minutos fica fácil encaixar na rotina.

NTC

Com um smartphone em mãos não é preciso nem mesmo de academia! O NTC (Nike Training Club) é um aplicativo fitness que permite agenda treinos para ganho de músculos, emagrecimento, alongamento, entre outros. Por meio de vídeos fáceis de serem acompanhados é possível manter a boa forma sem sair de casa. C

Doutor 123

Para quem não tem plano de saúde, a solução para encontrar médicos, clínicas ou laboratórios mais próximos e ainda com valores acessíveis, o Doutor123 é uma plataforma de agendamento de consultas e exames que conta com uma rede credenciada de profissionais com mais de 70 especialidades e laboratórios de análises clínicas e de imagem com mais de 1000 tipos de exames.Compra de medicamentosE se após a consulta médica quiser encontrar medicamentos no local mais próximo,

Go Pharma

O GoPharma busca farmácias e drogarias com um sistema de geolocalização. Além de indicar o melhor caminho, o app fornece informações de contato, horário de funcionamento e serviços de delivery. Bônus: saúde financeiraAlém da saúde física e mental, as soluções digitais também contribuem para o bolso. Com controle de entradas e saídas e com a possibilidade de consultar contas mês a mês, Organizze ajuda na organização financeira e ainda salva todas as informações na nuvem.

Docway

Docway leva médico até o paciente de uma maneira rápida e segura. Para usar, é preciso baixar o aplicativo (disponível para Android e IOS) e cadastrar-se. O serviço funciona por meio do envio de um link para o paciente se conectar com um médico para receber as orientações de forma remota.

Daily Yoga

Um bom jeito de começar o dia é praticar pelo menos alguns minutos de Yoga. A atividade ajuda a reduzir dores musculares, melhora a respiração, a postura e outros vários aspectos do corpo. No Daily Yoga, você pode escolher entre três tipos de treinamento: Casual, Moderado e Intenso, que oferecem de 10 a 20 minutos de atividades.O aplicativo vem com quatro tipos de treinamento gratuitos.