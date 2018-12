Saúde prorroga inscrição e adia chegada de médicos a cidades

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde prorrogou o prazo de inscrições para o novo edital do Mais Médicos, aberto para preencher as vagas deixadas após a saída de Cuba do programa, e adiou a chegada dos profissionais aos municípios.

A seleção foi aberta às 8h de quarta (21). Médicos, porém, relataram falhas e dificuldades em acessar o sistema que recebe as inscrições.

Na quarta, o Ministério da Saúde informou ter recebido mais de 1 milhão de acessos simultâneos no momento da abertura das inscrições, "volume característico de ataques cibernéticos". O total também é "mais que o dobro do número de médicos em atuação no país".

Em razão dessas falhas, o fim das inscrições, previsto para domingo (25), foi adiado para o dia 7 de dezembro, uma sexta-feira. Com isso, os médicos que já estiverem inscritos e alocados poderão se apresentar nos municípios entre esta sexta-feira (23) e o dia 14 de dezembro --o prazo anterior era 3 de dezembro.

Em nota, o Departamento de Informática do SUS diz que já identificou a maior parcela dos robôs e máquinas programadas que promoveram os ataques ao site do Mais Médicos. Questionada, a pasta não informou de onde vieram os ataques, mas diz que casos de inserção de dados falsos "podem ser responsabilizados na esfera penal". O ministério afirma que a equipe de segurança isolou e protegeu a rede de novos ataques.

Médicos cubanos começaram a deixar o país nesta quinta (22), mas há cargos desocupados desde terça (20).

Cuba comunicou na semana passada a decisão de encerrar o convênio com o governo brasileiro no programa por causa de declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), que tem criticado a formação dos médicos cubanos e manifestado a intenção de alterar as regras atuais do Mais Médicos.

Até as 17h desta quinta, foram registradas 11.429 inscrições para o edital emergencial, segundo balanço do ministério. Deste total, porém, apenas 5.212 foram efetivadas.

A diferença ocorre porque, após o registro, o sistema verifica as informações cadastradas junto a outras bases de dados --caso, por exemplo, do registro no Conselho Federal de Medicina, necessário para que profissionais brasileiros ou com diploma revalidado possam atuar no país.

Caso haja dados irregulares, a inscrição não é aceita, e o profissional é impedido de escolher uma das vagas disponíveis. Do total daqueles que tiveram inscrições efetivadas, 3.648 já foram alocados para as vagas.

O total representa 43% das vagas abertas.