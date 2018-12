Ex-saxofonista de Jô Soares, Derico Sciotti faz duas apresentações no Full Jazz Bar

Redação Bem Paraná com assessoria

Sucesso por onde passa, com seu talento e irreverência, o saxofonista Derico Sciotti é a atração dessa semana no Full Jazz Bar, em Curitiba. Ele fará duas apresentações na casa, que funciona anexo ao Hotel Slaviero Conceptual e se tornou referência na cidade por unir shows ao vivo ao melhor da gastronomia contemporânea. Para tocar os standards do jazz e blues, Derico estará acompanhado pelos músicos Fabio Hess (baixo), Mauro Martins (bateria) e Jeff Sabbag (teclados). O show intitulado Derico Jazz Quartet acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, com ingressos que variam de R$ 40,00 a R$80,00.

De formação erudita, Derico ficou famoso por tocar na banda do “Programa do Jô”, como flautista e saxofonista, um trabalho que possibilitou atuar com grandes músicos como ChickCorea, George Benson, Billy Cobham, Stacey Kent, Ian Anderson, Ray Coniff, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Lenine, entre outros. Com seu jeito bem humorado, o multi-instrumentista sempre envolve a plateia, com suas histórias e também arranjos próprios.

Gastronomia

As duas apresentações do show Derico Jazz Quartet têm início às 21h30. Antes, porém, o público poderá desfrutar já a partir das 19h de uma gastronomia singular, carta de vinhos e drinks especiais da casa, em um ambiente sofisticado e elegante.

O cardápio temático do Full Jazz Bar, assinado pelo chef de cozinha e gastrônomo Lucas Vicenzo, tem pratos inspirados na cultura de New Orleans e nas preferências gastronômicas de nomes como Frank Sinatra, Billie Holiday, Chat Baker, que construíram a história do jazz.

Opções como o Creole Shrimp, que traz camarões salteados com leve toque de pimenta caiena, acompanhados de melado de cana e chutney de coco; e Sinatra´s Balls, que traz almôndegas de carne com pasta de berinjela defumada, de salmão com geleia de mirtilo e de frango com chutney de manga, fazem parte do cardápio de aperitivos. Nas entradas, uma das sugestões da casa é o Boubon Green, uma salada de lagostins com maçã verde ao perfume de capim limão. Entre os principais, atenção para o Octopus Washboard Band, com polvo marinado e grelhado acompanhado de arroz negro cremoso de camarão com manga, e o Mignon à Chet Baker, que traz um tornedor com purê de batata baroa, quiabos grelhados com emulsão de gergelim e pó de azeite de açafrão.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda no Full Jazz Bar, localizado na Rua Silveira Peixoto, 1297. Para o deck saem a R$ 40,00, R$ 50,00 para o salão e R$ 80,00 nas mesas próximas ao palco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3312-7030.

Serviço

Derico Jazz Quartet – Full Jazz Bar

Data: 30 de novembro e 1º de dezembro

Convites: R$ 40,00 (deck), R$ 50,00 (salão), e R$ 80,00 (próximo ao palco)

Local: Full Jazz Bar – Complexo Hotel Salviero Conceptual

Endereço: Rua Silveira Peixoto, 1297, Batel, Curitiba (PR)

Ingressos e informações: (41) 3312-7030

https://www.facebook.com/fulljazzbar/

Instagram: @fulljazz.bar