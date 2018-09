SBT e Folha cancelam debate com candidatos ao governo do DF

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A direção nacional de jornalismo do SBT e a Folha de S.Paulo decidiram cancelar o debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal que seria realizado nesta quarta-feira (19).

A decisão foi tomada depois que o Partido Novo, cujo candidato é Alexandre Guerra, obteve junto a dois terços dos candidatos aptos a participar do debate o aval para também estar presente.

A legislação eleitoral determina a presença de candidatos de partidos ou coligações que tenham ao menos cinco representantes no Congresso Nacional.

Para reivindicar o direito de participar, o Partido Novo, que não se enquadra na regra acima, usou trecho da legislação eleitoral que diz que, para os debates no primeiro turno, "serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de dois terços dos candidatos aptos, no caso da eleição majoritária".

Uma intimação extrajudicial foi enviada pelo partido dele ao SBT afirmando que, dos 7 candidatos convidados para o debate, 5 manifestaram concordância com a participação de Alexandre Guerra.

Diante disso, a direção da emissora e a Folha de S.Paulo optaram por cancelar o encontro considerando que a mudança das regras abriria oportunidade para outros partidos pedirem o mesmo direito, além do fato de outros candidatos não chamados estarem melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto. Na avaliação dos organizadores, seria criada uma insegurança jurídica em torno do debate.

Até então, haviam confirmado presença os candidatos Rodrigo Rollemberg (PDT), Eliana Pedrosa (Pros), Rogério Rosso (PSD), Alberto Fraga (PP), Fátima Souza (PSol), Júlio Miragaya (PT) e Ibaneis Rocha (PMDB).