SBT ressuscita e mata 'Brasil, ame-o ou deixo-o' em vinheta relâmpago

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT passou a exibir nesta terça (6) uma série de vinhetas de tons nacionalistas durante a sua programação. Em uma delas, o hino nacional é tocado enquanto é exibido o slogan da ditadura "Brasil, ame-o ou deixe-o".

Com a repercussão negativa e uma onda de críticas na internet, essa mensagem específica foi tirada do ar.

A frase ficou marcada como parte da propaganda estatal do governo de Emílio Garrastazu Médici, que governou o país de 1969 a 1974, na época do chamado Milagre Econômico.

De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, a escolha do slogan foi um equívoco da emissora. Eles não teriam notado que a frase era um bordão de uma das épocas mais repressivas da ditadura.

A empresa de Silvio Santos afirma que não há qualquer conotação política nos vídeos nem relação com a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência. O capitão reformado foi eleito há menos de um mês, no último dia 28 de outubro. Segundo o SBT, a intenção foi exibir uma mensagem de unificação e de incentivo aos brasileiros.

Há pelo menos mais quatro vinhetas ainda em exibição. Em todas, a imagem mostra a bandeira do Brasil e pontos turísticos famosos do país, entre eles o Cristo Redentor, o Masp, a avenida Paulista, as cataratas do Iguaçu (PR) e igrejas coloniais.

O que muda é a música e a frase exibida. Na chamada em que é tocado o hino à bandeira, o slogan é "Brasil, terra adorada". O hino da Independência exibe "Brasil, pátria amada". Até o hino da marinha foi escolhido, com o slogan "Brasil de encantos mil".

A música "Pra Frente, Brasil", que ficou famosa na Copa de 1970, durante a ditadura, também é utilizada com a frase homônima da canção.

As vinhetas são exibidas desde o final da manhã. A mudança no conteúdo das chamadas e na identidade visual foram produzidos pela própria emissora.