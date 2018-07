Scarlett Johansson nega que foi entrevistada para namorar Tom Cruise

Da redação

A atriz Scarlett Johansson classificou como “degradante” os relatos de que ela tenha participado de uma entrevista para namorar Tom Cruise. As afirmações foram dadas por Brendan Tighe, ex-integrante da cientologia, conjunto de crenças e práticas seguidas pelo ator. “A simples ideia de uma pessoa fazer entrevista para estar em um relacionamento é muito degradante. Eu me recuso a aceitar que alguém diga que não tenho integridade suficiente para escolher meus próprios relacionamentos”, falou Scarlett ao ‘The Hollywood Reporter’. Brendan disse que o nome de Scarlett Johansson estava na lista das pessoas que poderam namorar o ator: “Só lembro do nome dela porque foi o único que eu reconheci”. A cientologia mandou comunicado ao programa de Megyn Kelly afirmando que Brendan Tighe foi guarda noturno de 2002 a 2009 e “foi removido do cargo por negligência do seu trabalho”.

Indenização



Empresa acusa Ed Sheeran de plágio e pede US$ 100 milhões

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran está sendo processado por plágio em seu hit ‘Thinking Out Loud’. As informações são do site TMZ. A empresa Structured Asset Sales acusa Sheeran de ter plagiado a música ‘Let’s Get it On’, um clássico do cantor americano de soul e R&B Marvin Gaye (1939-1984). A empresa pede uma indenização de US$ 100 milhões (cerca de R$ 385 milhões) e alega que Sheeran usou melodia, ritmo, harmonias, linhas de baixo, batidas e backing vocals, entre outras especificações técnicas, da música de Marvin Gaye. ‘Let’s Get It On’ foi escrita por Marvin Gaye e Edward Townsend (1929-2003), cantor e compositor americano, em 1973. Foi um dos maiores sucessos do cantor, ocupando o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas por duas semanas. Já o hit ‘Thinking Out Loud’ garantiu a Ed Sheeran indicações ao Grammy de 2016 nas categorias melhor álbum, melhor performance e música do ano. Sheeran já havia sido processado pelo suposto plágio em 2016, pelos herdeiros de Townsend. E alegou que não houve plágio e que as similaridades são uma coincidência, já que os padrões de coro e bateria são “extremamente comuns” no mundo da música.

Cinema



Filme live-action da ‘Turma da Mônica’ ganha 1º teaser

O filme live-action Turma da Mônica: Laços ganhou seu primeiro teaser ontem. Os quatro atores mirins que interpretam Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali aparecem perambulando por uma floresta em busca de Floquinho, cachorro de Cebolinha, deixando alguns laços em árvores pelo caminho. Cebolinha e Mônica debatem sobre quem é o mais forte e o mais inteligente do grupo.

Princesa

Bryan Adams esclarece rumores sobre relacionamento com Diana

O cantor Bryan Adams compareceu ao Watch What Happens Live na última quarta-feira (27) e falou sobre os rumores de que já se relacionou com a princesa Diana após seu divórcio com príncipe Charles. “Grandes amigos. E ela não teve que se afastar de mim, eu nunca fiz nada. Nós sempre fomos grandes amigos”, disse ele. Diana casou com Charles em 1981, mas os dois se divorciaram em 1992. Ela morreu em 1997, em um trágico acidente de carro. Os rumores surgiram após o ex-mordomo Paul Burrell ter publicado o livro A Royal Duty, em 2003, no qual sugeriu que ela tinha um caso com um cantor famoso e falou que Adams chegou a se esconder no Palácio de Kensington.

Níver do dia

Júnior

Ex-futebolista brasileiro

64 anos