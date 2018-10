Scarpa abre mão de dinheiro, e Palmeiras paga Fluminense para encerrar briga judicial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga judicial entre Gustavo Scarpa e Fluminense está encerrada. Para que o clube carioca desistisse de melar as negociações nos tribunais, o atleta precisou dar parte do que receberia como luvas para o seu ex-clube. Além disso, para compor o valor do acerto, o Palmeiras também topou pagar o time das Laranjeiras.

Os valores ainda não foram revelados, mas a última pedida da equipe do Rio de Janeiro havia sido de 4 milhões de euros (quase R$ 18 milhões na cotação atual). Os paulistas recusaram prontamente.

Em seu site, o Tricolor também não deu detalhes do acordo e disse que sempre buscou o entendimento entre as partes. Os cariocas ainda disseram torcer pelo sucesso do meio-campista no futuro.

"O Fluminense Football Club comunica que chegou a um acordo com o atleta Gustavo Scarpa e com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O clube sempre buscou este caminho e deseja ao atleta sorte e sucesso no restante da carreira. Agradecemos ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e conduta correta durante todo o período em que esteve conosco", informou o site do Flu.

Para fechar com o Palmeiras, Scarpa havia acertado luvas de 6 milhões de euros. Na cotação atual, isso corresponde a quase R$ 27 milhões. O atleta ainda não havia recebido esse montante por estar enfrentando os problemas na Justiça.

Ele conseguiu a liberação do Fluminense com base em uma decisão judicial por falta de pagamento. Essa liminar foi derrubada mais de uma vez, o que afastou o atleta de suas atividades no Alviverde. Atualmente, ele não está em campo por problemas de lesão.