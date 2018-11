'Se a gente não acreditasse no sistema, não estaria participando', diz Mourão após voto

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice de Jair Bolsonaro (PSL), o general Hamilton Mourão, votou pouco depois das 9h na escola da Vila Militar do Regimento de Cavalaria, em Brasília. Ele chegou acompanhado de um dos filhos e de uma mulher, vestidos de verde e amarelo.

Mourão disse que as últimas avaliações da campanha falam em 40% de chance de vitória de Bolsonaro no primeiro turno. "Pelas últimas avaliações, tem 40% de chance de encerrar no primeiro turno. Não é algo certo", afirmou.

Perguntado sobre a confiança no resultado das eleições, ele respondeu: "Se a gente não acreditasse no sistema, não estaria participando. Vamos em frente". Mourão não quis comentar sua fala da véspera. "Meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento da raça".

O vice disse acreditar que em 10 dias Bolsonaro estará em condições de participar de atividades de campanha, em caso de segundo turno. "Seria muito bom se ocorresse [vitória no primeiro turno], mas se não ocorrer faz parte do processo. O pessoal tem que se decidir", afirmou.

Ele voltou a criticar o debate político pré-eleitoral e disse que, em caso de segundo turno espera discussões de ideias. "Se fosse nesse nível [de ideias] seria ótimo, porque não houve debate no primeiro turno".