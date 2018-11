'Se alguém tem dúvida do caráter do Doria, é só perguntar ao Alckmin', diz Skaf

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao lado do governador Márcio França (PSB), a quem decidiu apoiar no segundo turno para o governo do estado de São Paulo contra João Doria (PSDB), Paulo Skaf (MDB) disse que a decisão de apoiar o pessebista foi rápida e se deu, sobretudo, porque segundo ele Doria não cumpre palavra e não tem caráter.

Ambos disseram que a aliança com o MDB não implica em cargos no governo, mas no compromisso de Skaf de priorizar a educação no governo e adotar pontos do programa de governo do presidente da Fiesp.

Skaf voltou a reiterar seu voto no presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nesta quarta-feira (10). Márcio França, questionado, não declarou voto, mas disse que não votará em Fernando Haddad (PT).

Ao final, Skaf deixou uma alfinetada no candidato tucano: "Se alguém tem dúvida do caráter do Doria, é só perguntar para o Alckmin".

O emedebista aludiu ao áudio de uma reunião tucana, em que Geraldo Alckmin (PSDB) sugeriu que Doria é traidor. A desavença entre os dois foi assunto entre os políticos que acompanharam o anúncio.