'Se eu chegasse há 10 anos, seria o presidente', afirma Ibrahimovic nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de fazer um gol e dar uma assistência na vitória por 3 a 1 do Los Angeles Galaxy sobre o Philadelphia Union na noite deste sábado (21), o atacante Zlatan Ibrahimovic deu mais uma declaração ao seu melhor estilo.

Questionado por um jornalista sobre o quanto ele acha que está colaborando para mudar a cultura do futebol norte-americano, o sueco até começou modesto, mas depois não resistiu e massageou o próprio ego.

"Não sei se mudei o futebol aqui, estou apenas fazendo meu trabalho... Mas vocês têm sorte porque se eu tivesse chegado há dez anos, eu seria o presidente hoje", afirmou Ibra em entrevista coletiva, arrancando risadas dos repórteres.

O vídeo da declaração foi compartilhado até pelo perfil oficial do Galaxy no Twitter, com a legenda "Ibra sendo Ibra".

O atacante de fato vive excelente fase nos Estados Unidos, com nove gols nos últimos seis jogos na MLS - o time dele é o atual quarto colocado da Conferência Oeste, com 31 pontos.

A nova boa atuação de Ibra veio mesmo diante de um gramado encharcado pelas fortes chuvas que castigaram a Filadélfia. "Bons jogadores se adaptam a qualquer condição", explicou ele - era Ibra sendo Ibra novamente.