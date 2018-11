'Se homem quer usar saia, que use', define Gianne Albertoni

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz, modelo e apresentadora Gianne Albertoni, 37, disse nesta terça-feira (23) na SPFW, que acontece na Vila Leopoldina (zona oeste da capital), que o grande segredo de moda é se sentir à vontade com o que veste. "Trabalhando nesta área eu aprendi que você tem de fazer a sua moda. Graças a Deus, hoje eu vejo que as pessoas já estão levando isso para a vida. Não adianta colocar uma roupa que não é você", disse.

Para ela, a moda está cada vez mais democrática. "Tem que usar o que gosta. Homem quer usar saia, use saia. Mulher quer usar terno, use termo. O importante é estar feliz", afirmou Gianne. A atriz estava na primeira fila do desfile do estilista Amir Slama. "Ele é um grande amigo e é maravilhoso ver o trabalho dele. É um artista."

Gianne falou também sobre ter interpretado Elke Maravilha (1945-2016) no filme sobre a trajetória do apresentador Chacrinha (1917-1988). O longa "Chacrinha: O Velho Guerreiro" tem estreia programada para o dia 8 de novembro. "É um dos trabalhos mais incríveis que eu já fiz. Fui pesquisar e estudar trabalhos antigos da Elke e fiquei ainda mais encantada por ela. Era uma verdadeira diva."

Segundo a atriz, quem viveu aquela época da TV sentirá nostalgia. "E para quem ainda não era nascido, o filme será uma aula. É o berço da TV, e o público verá que continua muito atual", opinou.

Assim como diversos famosos, a modelo e ex-miss Brasil Natália Guimarães, 33, também esteve presente na primeira fila da SPFW, desta vez no desfile do Amir Slama. "Eu sempre gosto de assistir aos desfiles da SPFW para ficar ligada nas tendências e ver o que combina comigo, porque não adianta usar peças que não me valorizam", disse ela, que considera ter um estilo mais clássico.

A modelo também contou que acaba de lançar uma escola de preparação de misses e modelos, a Beauty Queen Academy. "Todas as mulheres vão poder se beneficiar das aulas, porque eu estou ensinando dicas de passarelas, mas também de beleza, de autoestima, para a mulher se sentir mais bonita e poderosa." Ela contou que já estão abertas as inscrições para um workshop online gratuito.