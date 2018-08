'Se não fosse a fofoca, muitos artistas não estariam no pedestal que estão' diz Nelson Rubens

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Nelson Rubens, 80, confirmou alguns problemas que já teve com celebridades durante sua trajetória no jornalismo de entretenimento.

Em entrevista ao Luciana By Night, que vai ao ar na noite desta terça-feira (21) na RedeTV, ele relembrar celebridades com as quais já teve problemas, em especial Galvão Bueno. "Dei a separação dele com a primeira mulher e ele se aborreceu porque, às vezes, isso acontece." Depois, ele elogiou o jornalista. "Galvão é o narrador número um do futebol e ainda vai ser durante muitos anos."

Nelson relembrou dos furos que deu e afirmou nunca ter sido processado por nenhum artista. "E olha que fui o precursor dessa história no rádio e na televisão. Acho que o artista percebeu que eu não estava o perseguindo, eu apenas contava as coisas da vida dele", afirma Nelson sobre começar com a fofoca no jornalismo.

O jornalista ainda chamou a imprensa sensacionalista de ultrapassada. "O público hoje, com a internet, tem muita informação", diz. "Se não fosse a fofoca, muitos artistas talentosos não estariam no pedestal que estão hoje".

Nelson já recebeu de Silvio Santos o apelido de "fofoqueiro número um" e revelou que o apresentador o convidou recentemente para o Fofocalizando. Apresentador do TV Fama há 17 anos, Nelson é especializado em fofoca e celebridades, e ficou conhecido por seus bordões na televisão brasileira.