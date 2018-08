Se o seu pai fosse uma linguagem de programação, qual seria?

Redação Bem Paraná com assessoria

Existem pais de todos os tipos: bravo, sério, engraçado, trabalhador, conservador, liberal, rabugento, entre muitos outros. Mas você já imaginou como seria o seu "velho" se ele fosse uma linguagem de programação?

A Ironhack, escola de programação global com presença em sete países e oito cidades, elaborou uma lista com estilos de pais que têm tudo a ver com alguns códigos da internet. Se ele pertence ao universo tecnológico, nerd ou geek, você vai se identificar. E aí, qual se parece mais com o seu?

Pai Workaholic (Java)

Trabalha incansavelmente para você

Seu pai é aquele que trabalha muitas horas por dia e, aos finais de semana, não pára um minuto? Saiba que esse estilo workaholic tem tudo a ver com a linguagem Java! Afinal, ele está em todos os lugares, de console de games a datacenters, de computadores de bordo em automóveis a dispositivos móveis, além de se destacar por atender a diversas demandas do mercado.

Pai Amigo (Linguagem C)

Sempre disponível para te dar conselhos

O seu paizão está sempre a postos para ajudar todo mundo e ser referência no que for preciso? Então, provavelmente, ele se parece com a linguagem C. Não entendeu? Por ser uma plataforma estruturada, ela facilita o processo de aprendizagem em programação, é referência para outras linguagens, além de ser simples, por contar com funções que auxiliam no desenvolvimento de sistemas. Resumindo: sua influência está presente em quase tudo o que você precisa fazer, assim como muitos pais.

Pai Hipster (Python)

Atualizado nas mais recentes tendências em moda e cultura

A linguagem de programação Python tem tudo a ver com aquele pai estiloso e antenado. Para começar, ela é multiplataforma e pode ser utilizada em sistemas operacionais diferentes. Por ser fácil de aprender, é perfeita também para iniciantes em programação, além de ser simples, porém, de alto nível!

Pai Educador (JS - JavaScript)

Te ensina tudo o que você precisa para se dar bem

Sendo uma linguagem desenvolvida para rodar no navegador do usuário e agora também em servidores, o JS atende às mais diversas demandas dos usuários, sendo possível desenvolver sites, aplicativos para smartphones, programas para desktop e controlar hardwares. É ou não é a cara daquele pai que é "pau pra toda obra" e vive ensinando tudo o que sabe?

Pai Disciplinador (Assembly)

Exige tudo de você

Uma das primeiras linguagens estruturadas de que se tem notícia, a Assembly é considerada difícil, já que depende totalmente do hardware para rodar. Além disso, o programador precisa conhecer a estrutura da máquina para utilizá-la. Esse nível de exigência é similar ao daquele pai que vive pegando no seu pé, não é mesmo?