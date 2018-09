'Se protejam, saiam juntas', diz Ciro a mulheres sobre protesto contra Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo publicado em suas redes sociais, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse que as mulheres que forem participar dos atos públicos em todo o país neste sábado (29) contra o adversário do PSL, Jair Bolsonaro, devem ter cuidado.

"Todas as mulheres devem ir às praças, às ruas, na paz, com cuidado. Se aparecer provocação, vocês evitem, porque eles são loucos, eles não têm juízo, eles fazem apologia à violência de verdade", disse, referindo-se a apoiadores de Bolsonaro.

"Se protejam, saiam juntas, mas nada de medo", afirmou.

Ciro, que suspendeu os compromissos públicos de campanha após uma intervenção médica de emergência na próstata na última terça (25), disse que vai orientar toda a militância do partido a "reforçar o movimento histórico" deste sábado.

A uma semana do primeiro turno, o pedetista aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Bolsonaro e Fernando Haddad (PT).