'Se um do grupo quiser matar, põe na forca', diz Ana Paula em 'A Fazenda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mal começou a décima edição de "A Fazenda", a jornalista Ana Paula Renault, 36, já mostra que não está de passagem pelo reality da Record.

Após os fazendeiros aprenderem a como lidar com os animais, Ana Paula, Gabi Prado, Luane Dias e Caique Aguiar se reuniram e começaram a traçar algumas estratégias do jogo. "Se um do nosso grupo quiser matar, a gente põe na forca", disparou Ana Paula.

Luane concordou e completou: "Se a pessoa estiver massacrando o grupo, você poda. Vai ser inevitável". Aguiar, que chegou no meio da conversa das mulheres, afirmou que tem peão que não se misturou com ninguém ainda e que esse poderia ser um dos critérios para enviar alguém para roça.

Já Gabi Prado reforçou que o grupo Água é o mais forte e que deve receber mais apoio do público. Ela disse ainda que pensa em votar em alguém do próprio grupo. "Não votaria em nenhuma pessoa do outro grupo [Terra]", disse a modelo, que rememorou que foi odiada em sua segunda participação no reality De Férias com o Ex, da MTV.

Ana Paula ressaltou que o público não quer saber da vida da pessoa fora de "A Fazenda", mas sim da história dela no reality. "Não importa o que você já fez, o que você é. O povo gosta de assistir 'A Fazenda'. Eles gostam dessa história que a gente está construindo aqui do zero."

Luane afirmou que vai se dedicar ao máximo às provas para descobrir os seus limites. "Se for resistência, vou ficar até morrer. Até para me conhecer e saber o limite do meu corpo", disse Luane, que ficou conhecida por participar do programa Esquenta, de Regina Casé na Globo.

Eles estão no grupo Água, que ainda tem Leo Stronda, Fernanda Lacerda, Perlla, Nadja Pessoa. Já o time Terra é composto por Aloisio Chulapa, Cátia Paganote, Evandro Santo, Felipe Sertanejo, João Zoli, Rafael Ilha, Sandro Pedroso e Vida Vlatt.

Na noite de estreia, o ator Sandro Pedroso conquistou a posição máxima dentro do confinamento após vencer uma prova disputada contra a influenciadora digital Luane Alves.