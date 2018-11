Se você desligar o WhatsApp por cinco dias, Bolsonaro desaparece, diz Haddad

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda (15), Dia do Professor, o candidato Fernando Haddad se reuniu com profissionais da categoria em São Paulo, na Apoesp (Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).

Também ele professor, da USP, Haddad destacou que a categoria como a mais importante para o desenvolvimento do país.

Além de enumerar suas realizações como ministro da Educação de Lula, o petista lançou inúmeras críticas a seu concorrente, Jair Bolsonaro (PSL).

Haddad afirmou que o capitão reformado foge dos debates.

"Lamento não poder debater com meu concorrente. A campanha dele é apenas baseada em mentiras por WhatsApp. Se você desligar o WhatsApp por cinco dias, o Bolsonaro some", disse.

Se fossem feitas listas dos cinco piores deputados do país, disse o petista, Bolsonaro estaria em todas elas.

"Num país civilizado, o Bolsonaro não estaria no Congresso. Não tem decoro para isso", provocou.

"Ele já disse que a ditadura falhou por não ter matado, mas apenas torturado."

Pesquisas de intenção de voto mostram Bolsonaro quase 20 pontos à frente do petista.

Segundo Haddad, a disputa é difícil, mas não impossível.

"Nossa tarefa é difícil, mas muito mais difícil será aguentar o governo do Bolsonaro."

Respondendo a perguntas de professores, Haddad defendeu a revogação da PEC do Teto de Gastos, que limita o aumento dos gastos públicos por quase 20 anos. "Sem isso, será impossível cumprir qualquer plano de governo."

Também criticou a proposta de Bolsonaro de instituir a educação à distância em larga escala no país.

"Só na cabeça desse rapaz pode passar a ideia de que isso pode funcionar", destacando a importância das aulas presenciais, como a socialização das crianças e o oferecimento de merenda.

"Será que ele vai criar creches à distância também?", ironizou.