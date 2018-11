Seções seguem com grandes filas em Salvador após fechamento dos portões

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Seções eleitorais em Salvador, capital onde houve recadastramento biométrico, seguem com grandes filas mesmo após o fechamento dos portões às 17h.

Em seções nas faculdades de Administração e de Educação da UFBA (Universidade Federal da Bahia), o número de eleitores na fila chegava a cerca de uma centena e parte deles chegou a esperar até três horas para votar.

A principal reclamação foi o fato de o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ter unificados algumas seções que anteriormente funcionavam separadamente, cada uma com sua urna. Houve caso de fusões de até cinco seções em uma só.

"Foi tudo muito mal planejado", reclamou o estudante Guilherme Assis, de 18 anos. O analista de sistemas Simon Viegas, 36, diz que nunca ficou tanto tempo em uma fila para votar – foram duas horas de espera.

Também houve problemas com a biometria, com eleitores que não tiveram a digital reconhecida pelo equipamento. No período de uma hora, a Folha quatro casos de eleitores que não tiveram as digitais reconhecidas –eles assinaram um documento e votaram normalmente.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia não se posicionou oficialmente sobre as filas.