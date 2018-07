Secovi-PR promove palestra em Curitiba sobre acessibilidade

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Secovi-PR promove, no próximo dia 19 de julho, às 15h30, mais uma edição do “Café dos Síndicos e Conselheiros”, que terá como tema a “Acessibilidade”, com o palestrante Ricardo Tempel Mesquita, arquiteto especialista, que ministra palestras sobre acessibilidade, além de aulas em cursos de formação de cuidadores de idosos. Mesquista também é perito judicial para assuntos de Acessibilidade Arquitetônica junto à Vara da Infância e Juventude e consultor junto ao Ministério Público Estadual. O evento será realizado no Secovi – Edifício da Habitação, em Curitiba. Inscrições gratuitas no site www.secovipr.com.br