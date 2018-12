Secretário de Doria, Kassab terá foro especial apenas em novos processos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (5) o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) como futuro secretário da Casa Civil de sua gestão, que se iniciará em janeiro de 2019.

Atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de Michel Temer (MDB), Kassab tornou-se réu em setembro deste ano devido a ação do Ministério Público do Estado de São Paulo que o acusa de ter recebido via caixa dois o valor de R$ 21 milhões durante campanha para prefeito em 2008.

Doria e Kassab buscaram afastar o impacto das acusações no exercício do cargo.

"A nós, obviamente, isso não gera nenhum tipo de problema. Ao contrário, ele demonstrou ao longo de sua trajetória como homem público, como presidente do PSD e apoiador de primeira hora da nossa candidatura, [como] um competente ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação, toda a sua capacidade", afirmou Doria.

"Confirmo que confio muito na Justiça brasileira, no Ministério Público e na imprensa, e sempre estou à disposição, e podem ter certeza absoluta que todas as minhas ações na vida pública foram pautadas no critério da moralidade e estou muito tranquilo quanto ao resultado final desse julgamento", disse Kassab.

No caso da acusação do Ministério Público estadual, por se tratar de improbidade administrativa, não há prerrogativa de foro especial para políticos. Sendo assim, nesse caso, a situação dele não muda.

Nos casos de outros inquéritos relacionados a caixa dois, corrupção e lavagem de dinheiro que tramitam no Supremo Tribunal Federal, fundamentados em delações de executivos da Odebrecht e da J&F, controladora da JBS, Kassab não deverá ter prerrogativa de foro pelo fato de ser secretário de Doria. Sendo assim, os casos devem ser remetidos ao primeiro grau.

"Deixando de ser ministro, ele perderá o foro completamente. O novo entendimento firmado pelo STF é o de que só tem a prerrogativa de função quem no gozo do mandato ou do cargo praticar crimes em razão dele. Então, como secretário estadual, os crimes que em tese praticou não terão nada a ver com a nova função. A prevalecer a interpretação do STF, ele não terá o foro por prerrogativa de função", afirma Alberto Toron, um dos advogados criminalistas mais respeitados do país.

Professor da USP, Mauricio Zanoide de Moraes tem entendimento similar. "Segundo o julgado do STF de maio deste ano, a pessoa que tenha praticado um crime antes de assumir o cargo, ou tenha cometido infração em um cargo mas em razão de outro cargo que passou, não tem mais a prerrogativa de foro. Não se carrega para a próxima função. Tudo o que foi cometido antes de assumir a função ficou para trás", afirma.

Como secretário da Casa Civil, na eventualidade de novos processos, Kassab terá foro especial e responderá ao Tribunal de Justiça de SP, de acordo com a Constituição estadual.

À reportagem ele disse que "foro privilegiado não existe há um ano e meio" e que a mudança de cargo não alterará em nada a sua situação.

O escritório de advogados que representa Kassab, Bottini & Tamasauskas Advogados, afirma que o ministro "demonstrará que seus atos foram ilibados em qualquer instância a que os processos sejam submetidos".

Doria deve nomear educador e enfrenta pressão na segurança

O futuro governo paulista sob João Doria (PSDB) tem como principal cotado para Secretaria de Educação o educador Mozart Neves Ramos, do Instituto Ayrton Senna.

Para a Segurança Pública, Doria enfrenta pressões para a nomeação do titular da pasta devido à rivalidade entre as polícias Civil e Militar.

O tucano deve fazer os anúncios a conta-gotas, como fez antes de assumir a prefeitura.

O educador Mozart Ramos havia sido convidado na época em que Doria assumiu a prefeitura, mas não aceitou na ocasião. Agora, foi novamente chamado para integrar o governo tucano.

Ele já teria se reunido com a equipe tucana algumas vezes para tratar dos detalhes.

Doria foi eleito tendo como principal prioridade a Segurança. Entre as promessas para a área estava a de nomear um policial para chefiar a pasta, quebrando a tradição de escolher um membro do Ministério Público para a função.

Entre os nomes, são cotados vários policiais, como os deputados estaduais Delegado Olim (PP), da Polícia Civil, e Coronel Camilo (PSD), da Polícia Militar.

Também foram cogitados nomes da ativa da Polícia Civil, como o ex-chefe da instituição, o delegado Youssef Abou Chahin -ele pediu demissão do cargo na gestão de Márcio França (PSB), rival de Doria.

Auxiliares do tucano, no entanto, têm aconselhado o governador eleito a voltar atrás na promessa de escolher um policial, uma vez que poderá começar o governo tendo que administrar um embate entre as duas polícias.

O dilema é que, ao escolher um policial civil para ocupar o cargo, pode desagradar militares, enquanto pode irritar os civis ao nomear um militar.

Caso mude mesmo o arranjo, o secretário adjunto seria um policial.

Nesta semana, o governador eleito se reunirá com conselheiros para tratar do tema.

O ex-presidente do Hospital Albert Einstein Cláudio Lottenberg é o mais cotado para a Secretaria da Saúde.

Na Fazenda, a cotada é Ana Abrão, ex-secretária da Fazenda de Goiás. Ela também foi convidada na época em que Doria era prefeito, mas, na época, não aceitou.

Entre os secretários municipais nomeados por ele na Prefeitura de São Paulo, hoje sob Bruno Covas (PSDB), Doria tenta levar para o estado o empresário Wilson Poit. Ele, que ocupa a pasta de Desestatização e Parcerias, responsável por projetos de privatizações no município, deve ocupar secretaria similar no governo do estado.

O atual secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Filipe Sabará, também deve deixar o governo de Bruno Covas para se juntar à equipe de Doria.

Na pasta da Agricultura, o cotado é o deputado estadual eleito pelo PSL Frederico D'Ávila, D'Ávila, que foi assessor de Geraldo Alckmin (PSDB) de 2011 a 2013, para questões do agronegócio, mas acabou entrando na campanha presidencial de Jair Bolsonaro.