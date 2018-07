Seguidor diz que namorada paga as contas de Enzo Celulari e causa discussão

Folhapress

THAÍS SANT'ANNA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHPARESS) - Enzo Celulari está curtindo uma viagem romântica com Victória Grendene pela Grécia para comemorar o aniversário de 1 ano de namoro deles. O casal tem compartilhado alguns momentos dos passeios em suas redes sociais, mas um comentário maldoso de um seguidor acabou tirando o filho de Claudia Raia e Edson Celulari do sério.

Em uma foto em que Victória aparece posando em frente às típicas construções gregas, Enzo se declarou.

"Te amo", escreveu ele. "Você sempre deve amar quem paga suas contas", comentou o seguidor, sobre o fato de Victória ser uma das herdeiras do bilionário Alexandre Grendene Bartelle, dono da empresa que leva seu sobrenome, conhecida pela produção de calçados.

Enzo não deixou a mensagem passar batida.

"Você me conhece? Você conhece a Victória? O que te faz julgar as pessoas pelo Instagram. Aliás, pelas redes sociais é fácil! Quero ver me encontrar e dizer isso pessoalmente", intimou ele, que recebeu apoio de outras pessoas.