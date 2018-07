Segunda edição do Parada Pet no Parcão terá presença de Dr. Pet e Luisa Mell

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Parada Pet está de volta. O maior evento de Curitiba voltado para a família e seus animais de estimação, nesta edição acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, no Parcão, no Museu Oscar Niemeyer. Estarão reunidas novamente as melhores e maiores marcas de produtos para atender os pets e também suas famílias.

Os três dias do Parada Pet contarão com expositores que oferecerão os mais variados tipos de produtos, como de nutrição, saúde, higiene, beleza e acessórios, além de serviços e equipamentos para o setor pet e veterinário.

Este ano duas presenças VIP serão uma atração à parte. A apresentadora e ativista Luisa Mell, do programa Late Show, exibido por 6 anos na televisão. A apresentadora continuou seus trabalhos de proteção dos animais por meio de suas redes sociais, que contam com mais de quatro milhões de seguidores, e fundou, em 2015, a ONG Luisa Mell, com o objetivo de resgatar cães e gatos feridos, abandonados e em situação de risco. No instituto, que conta com um hospital veterinário, enfermaria, quarentena, espaço de soltura, gatis e canis, os pets são tratados, recuperados e disponibilizados para adoção. Luisa, que também é autora do livro “Como os animais salvaram a minha vida”, uma história autobiográfica, é a nova contratada da Band e deve voltar às telinhas com um novo programa no segundo semestre de 2018. A apresentadora e ativista marcará presença no sábado (23), a partir das 14h. As pessoas poderão comprar o livro no evento com direito a autógrafo.

Outra presença confirmada o Dr. Pet – Alexandre Rossi, conhecido pelo quadro Dr. Pet, que foi ao ar no Domingo Espetacular, na Record; o Desafio Pet, no Programa Eliana, no SBT, que comandou aos domingos, das 7h às 8h; e pelo programa Pet na Pan, na rádio Jovem Pan. Atualmente, é convidado especial do programa É de Casa, da Rede Globo, e apresenta no canal por assinatura NatGeo o programa Missão Pet. Dr. Pet é especialista no comportamento animal e dá dicas sobre como melhorar o relacionamento entre os pets e seus “humanos”. O Dr. Pet estará no evento no domingo, dia 24, a partir das 14h30. Entre palestras e sessão de fotos com o público.

Serviço:

Segunda Edição Parada Pet

Data: dias 22, 23 e 24 de junho

Horário: sexta-feira - 22 de junho - das 16h às 20h.

Sábado - 23 de junho – das 10h às 20h.

Domingo - 24 de junho – das 10h às 20h.

Local - Museu Oscar Niemeyer – Parcão

(Rua Mal Hermes, 999, Centro Cívico)

Entrada: Gratuita